「保台」談何容易？超徵不是政績，還債才是政績，談到「還稅於民」小確幸錯覺，不如務實還債保下一代。這7年不顧專家示警舉債浮濫，靠常態化特別預算恐先掏空台灣，面對政策資訊不對稱，蔡政府還真以為五鬼搬運美化數字能掩飾過錯？

舉債爛攤子全留給下一任，還真的是全死道友不死貧道！篤定人民記憶力健忘，未來都會含淚投票忘記蔡政府的政策過錯。

錯誤能源補貼政策幾千億，全民突然發現中油與台電虧損大洞，連帶看見蔡政府潛藏負債加劇，形成全民「還稅於民」過度反應，暴露出對蔡英文不信任的政治危機。畢竟一切問題都來自瘋狂靠特別預算規避預算審查監督機制。

蔡政府靠大撒幣能好感度回穩嗎？蔡政府執政7年，已提出包含防疫、國防等12項特別預算，總金額高達2兆1170億元。有沒有亂花錢，蔡政府更應該勇敢告訴全民，每個施政項目與計畫進行效益分析、績效評估，實際來瞭解計畫的成效，才能知道每分錢到底花得值不值得？

公共債務的整體向全民揭露，而非自我感覺良好的數字選取與詮釋。人民有質疑政府預算配置合不合宜的權利，不該讓政治意識形態陷入民粹爭論，繼續掩飾執政無能的事實。如今蘇貞昌將率內閣總辭下台吵翻天，讓全民看見民進黨派系鬥爭，只想換人政治止血布局2024大選。

那也請找一個敢承諾「還債全民」的人選來，不然民進黨是最沒資格談2024選舉，若想選就先「還債於民」，而非一直政策出包，花全民納稅錢卻拿不出該有政策品質。甚至無勇氣回應人民對政府提出的所有質疑。

總的來說，面對關鍵性分配政策問題，這才是蔡英文執政多年最該要檢討。當年靠高舉價值分配口號批判國民黨，結果上台多年卻比國民黨執政時還悲慘，喊出的「台灣價值」全都淪為人民舉債賠錢冤大頭。

羊毛終究出在羊身上，民進黨政策分配真的正義？看看這幾年，除了「抗中」漫天民粹口號，還剩下哪些「保台」建設性政策利民作為？最後還被發現浮濫常態性特別預算舉債破口，這樣不公都不敢面對，更不要談什麼正義。

欠債還錢是天經地義，特別預算舉債徹底讓全民扛債，債台高築恐影響到下一世代的長遠未來。現在隨著「還稅於民」呼聲高，實際上作法合適性討論到最後，都證明綠色執政花錢最沒有品質保證。蔡英文難道不該檢討為何會失民心？到底是會做事還是會出包靠花錢掩飾？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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