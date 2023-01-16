去年九合一選舉，民進黨選到最後，隨著側翼與政論節目起舞，與立院總召柯建銘等人主導下，對高虹安進行極大量文革式之鬥爭，赤裸裸人身攻擊，直到高虹安選上後仍不停歇。

然而，這些事實證明都發揮不了作用，高虹安仍風光上任，且揭穿新竹市棒球場弊端，讓民進黨灰頭土臉。不過不打緊，打不勝外部敵人，一樣可以找內部敵人，這不就找到了另外一位高女士高嘉瑜了嗎？

眼下，許多親綠匿名側翼粉專和帳號紛紛喊出開除高嘉瑜，甚至有支持台灣基進吳欣岱的聲浪，名嘴張宇韶、鍾年晃、林育卉、溫朗東等人，更號召大家支持吳欣岱「把高嘉瑜拉下來」，王瑞德喊得更狠，直接呼籲民進黨要發起「煎魚革命」料理高嘉瑜，一整副肅殺之氣都出來了。

平心而論，任何政黨的核心支持者，必然對該黨既有價值較為深信不疑，也特別討厭唱反調的自己人，深綠支持者對高嘉瑜有強烈意見，這是基本人性，他們當然有憤怒的權利。

然而，深綠、英派固然有憤怒的權利，社會也有對他們不以為然，甚至把他們當笑話的權利。

選前高嘉瑜批判林智堅論文，喊出可能「一屍五命」。選後批超徵稅收是「行政失靈」，這些「嘉言錄」哪個不是板上釘釘的事實？把自己黨內的真心話、不同意見都消滅光光，能扭轉社會對民進黨日益增長的不信任度？如果這招有效，在2006年瘋狂鬥爭「十一寇」的民進黨，就該是2008年的勝利者才對。

民進黨不能一邊出檢討報告書，指出論文案與經濟民生問題是敗因；一邊又把敢於點出這些問題的黨內同志當戰犯，喊什麼「煎魚運動」等既不好笑又讓人傻眼的口號，那只是給人民進黨一切檢討「攏是假」的觀感。我知道民進黨一定會找藉口，說這些是網友與名嘴自發言論，但大家聰明人不要一起裝傻，這些人多少比例是靠民進黨黨政軍與標案資源養的，大家心裡有數。

說穿了，高嘉瑜與黨意見不一致，是一天兩天的事？絕對不是，她2018年就在黨已提名姚文智的局勢下，仍然與柯文哲暗通款曲，甚至時不時讓姚文智出醜。那時民進黨又有誰在鬥她？沒有，那時的高嘉瑜立場與英派一致，她超safe的。

說穿了，高虹安與高嘉瑜被鬥，主因都是英派在守護自己利益與面子。選前是要替「小英男孩」林智堅報仇，所以用上10000%力氣鬥爭高虹安。選後蔡主席下台了，新主席是英派的政敵賴清德，英派就刻意「創造難題」，要讓新主席賴清德處理高嘉瑜不是，不處理也不是。

也就是說，這一切不過是「深綠與英派慘敗於高虹安，只好打高嘉瑜，既出氣又可以鬧賴清德」罷了。諸多綠營人士現在正義凜然修理高嘉瑜，好似林智堅論文從來沒抄襲，台灣民生經濟從來沒有不好過，冥頑不靈嘴臉實在叫人看了無比噁心！（作者為網路媒體工作者）

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