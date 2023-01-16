美國蒙墨斯大學（Monmouth）上個月完成了一項意見調查，結果顯示，共和黨最滿意的2024年總統候選人，前5名依次是佛羅里達州州長德桑提斯、前總統川普、參議員克魯茲、參議員魯比歐和黑利大使。

我的初步判斷則是，目前領先的這5位最終都不會被共和黨提名；如果意外被提名，共和黨必敗，除非2024發生大災難大危機。

思考是這樣的。關於德桑提斯聲名大噪，去年春末夏初已經預見。可美國有史以來只有兩位總統是天主教徒，兩位都是民主黨籍。德桑提斯是義大利族裔天主教徒，該裔不是強勢族群，如果要拿到共和黨提名，他首先必須爭取到基督教福音派，然而福音派目前還是川普的後盾。另外，德桑提斯究竟能否對全國獨立選民構成吸引力，會是極大考驗。

克魯茲、魯比歐和黑利3位雖然基本符合共和黨民意，他們的共同障礙是如何呈現出溫和中間形象，否則即使得到提名，大選還是要輸掉。共和黨在2020和2022年兩度兩敗，內部已經形成經驗教訓。

排行第6的是前副總統彭斯，而前國務卿蓬佩奧緊緊跟隨。彭斯的問題是黨內滿意度與不滿意度打平，反對他的人太多。蓬佩奧具備正吸引力，可他的形象一樣不容易拿下大選。

最後說到川普。川普的機會首先要看黨內整合情況，如果黨內對手太多，力量分散，川普就會脫穎而出，一如2016年。川普的機會又與拜登總統連動而相互制約。白宮的看法是只要川普出線，拜登就能打敗他，所以拜登雖老，仍然有理由宣布爭取連任。

問題在於川普和拜登如今雙雙陷入司法部特別檢察官的調查。這個調查對拜登而言，也同樣可能構成存亡危機，因為會連帶牽扯到他的兒子杭特與他本人共同涉入的問題，而賓州大學拜登中心與中國捐款人的關係又再度引起關注。這一個雪上加霜的困局，背後不無可能是因為民主黨內正在設法遏制他尋求連任。拜登之於川普，其實是完全不占據道德高地的，只不過媒體為他遮蓋得很好，但趙孟貴之，趙孟賤之。

另外值得一談的，是政治行動家、身價40億美元的彼得蒂爾（Peter Thiel）。這位著名的矽谷風險投資家，如今也是共和黨大金主。他出生是德國人，因此不可能做美國總統。

蒂爾看美國政治獨具慧眼，上個月他在雷根總統圖書館演講，說到冷戰時代誰能把牧師、將軍和百萬富翁這三類共和黨黨內不相干的人團結在一起？靠的是蘇聯。此時此刻的共同敵人，共和黨或許還要再次看上共產黨，也就是中共。

他話鋒一轉，竟然掃到國民黨。他認為，共和黨絕對不能走國民黨的路子，「共和黨與國民黨歷史上都是親軍方的中間偏右政黨，但是國民黨過去20年逐漸被籠絡成為中共統一戰線底下的一個附屬機構，共和黨必須深以為戒，不能不對抗中共。」

這是蒂爾的評價原話。問題顯然不在於這樣看待國民黨是否正確，而在於觀感具體存在，蒂爾不會是唯一對國民黨持此看法的兩黨金主。這也意味著，面對連續第3場反中的美國總統大選，國民黨如果論述無力，很難做好對美工作。

（作者為美國律師、法學博士）