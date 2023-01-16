兵役役期延長為1年，明年就要上路了，國防部寫了26頁說帖，總統府並秀出1張蔡英文總統蹲在地上，與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方、國防部資源司長鄧克雄等人討論兵役改革的照片，「當時已經討論到第40多個版本」，最後是第57版本定案，說明政府的慎重。

不過，延長役期的役男要訓練什麼？怎麼訓練才不浪費當兵的時間？這可是門大學問。說帖中，羅列許多項目與構想，但如果看前參謀總長李喜明所著的《台灣的勝算》，是不是有些方向根本起頭就不對了，值得各界深思。

就陸軍建軍而言，李喜明反對裝甲大軍，因台灣地形崎嶇複雜又高度城市化，無用武之地。此外，李喜明書中認為，如何訓練、操作、使用、維護這些裝甲武器，對陸軍就已經形成嚴重的障礙。台灣地區多山，地狹人稠，開闊地區不多，相對可供甲部隊訓練的場地自然有限，而且訓練部隊人員還必須熟練操作這些複雜的重型機械，更是高難度的挑戰。我們可以簡單思考一下，以台灣這少數幾個訓場，提供數以千計的戰甲車輛實施野地操作訓練，每年每車每人可以分配的時數是多麼稀少！

李喜明還認為，保養維護的挑戰也不低。由於使用時數及行駛速率偏低，容易導致汽缸長年低溫積碳，所造成連帶的零附件損害問題，這些都是海、空裝備因為經常性使用不容易發生的毛病。陸軍裝甲部隊的裝備妥善率向來令人質疑，也屢遭詬病，不過由於在平時，他們不需要執行像海、空軍一樣壓力繁重的巡弋任務，因此不需要接受嚴峻的現實考驗。一旦面臨解放軍全面進犯，或必須面對國土防衛地面作戰任務，這些重型裝備的妥善與否，就是不得不面對的現實問題。

李喜明強調，陸軍必須深刻體悟，數量龐大、老舊、低妥善率的重機械裝備，不但難以發揮戰力，也經年累月地在腐蝕官士兵的士氣與形象。這些重裝備已經是陸軍戰力的負債而非資產，因此，要調整陸軍兵力結構的首要，是捨得汰除老舊過時的重裝甲機械裝備，將節省下來的資金挹注於野戰防空及反裝甲飛彈、火箭，以及快速靈活機動的火砲系統。

李喜明上述的看法，不少海空軍將領是認同的。面對兩岸軍力的大幅差距，如果國軍兵力結構不改，徵來這麼多兵，訓練方向卻不對，又有何用？李喜明也主張陸戰隊要轉型，汰除戰甲車等重型裝備，海軍苦於難以獲得岸置飛彈部隊人力，陸戰隊可以轉型接手。

當然，李喜明的主張不一定對，或是走得太前面。但將來以1年役期為主力所編的守備旅，編裝得務實創新，練的兵，才能派上用場。