行政院長蘇貞昌何時下台，已成了史上最拖棚的歹戲。蘇為保官位竟日胡言亂語，先把高雄市長陳其邁充滿算計的力挺，擴大解釋為沉默螺旋的聲音；繼而自比為袁崇煥，隱喻蔡英文總統是亡國之君崇禎皇帝。蔡總統再不快刀斬亂麻，歷史定位恐比崇禎還昏庸！

民進黨九合一選舉大敗，蘇揆自認政績輝煌假意口頭請辭，蔡英文憂心賴清德坐大，對蘇的下台遲未決斷，給了他最後一搏的機會，不只臉書自製政績宣傳影片《注意看，這個男人太狠了》、搶先宣布普發現金，也把陳其邁的客套話引用為沉默螺旋效應，意即絕大多數不出聲音者都是支持他繼續擔任閣揆的。

蘇貞昌不只死賴著不下台，內心對蔡英文扶植陳建仁更滿腹哀怨，一心想把自己形塑成民族英雄，於是脫口自比為袁崇煥，誑言「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」此話一出等同比喻蔡就是剛愎自用、猜忌多疑，自縊於煤山的崇禎皇帝。

苟延殘喘的蘇貞昌發現引喻失義，改口「歷史是一面鏡子，我以古鑑今，呼籲國人一致團結對外，不要再中了分化離間計而再次上當。」儼然是說給蔡英文聽的，史書記載，中了分化離間計的就是崇禎，蘇已被權力慾望沖昏頭，句句話有如垂死掙扎，卻愈描愈黑！

政治是妥協的藝術，民進黨在賴清德接任黨魁後，已宣告執政風格強勢的「蔡蘇體制」瓦解，邁進「後蔡英文時代」。蔡英文不甘提早跛腳，屢屢利用蘇貞昌強橫跋扈與迷戀權位的性格，推他上前線當做執政不利、九合一敗選的擋火牆，才讓蘇肆無忌憚。如今蔡總統若再放任蘇揆繼續興風作浪，那就連崇禎都不如了。