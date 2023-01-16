民進黨地方選舉敗選近兩個月，不僅打亂了蔡總統的接班人事布局，總統權力跛腳，讓黨內各派系更加蠢動。內閣是否改組，是民進黨能夠重新統整步伐，擺脫敗選陰霾的重大指標，無奈歹戲拖棚，行政院長蘇貞昌近日反而更加活耀，這與總統鎮不住局面大有關係。

我國憲法本深含內閣制精神，行政院長掌握實質行政權，和總統關係微妙，但威權時代，這矛盾並未出現，直到總統李登輝任命行政院長郝柏村後，問題開始浮現。雙方因為軍事將領人事任命多次扞格，更曾出現閣揆拒絕副署總統發布人事命令的憲政風暴。

根據憲法本文，總統要換掉行政院長還需要行政院長自己副署，不過民國83年第三次修憲時，將行政院長部分副署權限縮，自此總統發布閣揆任免無須再受閣揆掣肘，我國憲政體制也更向總統制傾斜，再也找不到行政院長可公然與總統抗衡之例。

雖然蔡總統如今可獨享閣揆任免權，不過蘇貞昌竟公開向總統喊話自比袁崇煥，表面是要大家團結，另方面無異向蔡總統喊話不要受人離間，「誤殺忠良」，難免讓人有尾大不掉之感。不僅如此，在內閣改組傳言甚囂塵上之際，即將下台的閣揆本應進入看守狀態，避免對重大人事與政策做出決定，但蘇揆卻反其道而行，變得更加活耀。不論是先斬後奏宣布普發現金、核定高鐵南延屏東案、國道四號台中段通車、調動87位高階警官等，都讓外界感覺他仍不想放手，甚至還讓人聯想其是否有意大放利多以角逐2024總統大位。

蘇揆之所以鍥而不捨保官位，原因恐怕仍與蔡總統的模糊態度有關。如果堅持完成中央政府預算審查可以被綠營立委辯稱是責任政治，那執政者被選民投票唾棄，難道不更該扛起責任，即刻回應民意，豈能任由派系鬥爭延宕不決？蔡總統的模糊，正好鼓勵各方人馬見縫插針，大打出手。

依照總統權力，蔡總統要立刻換下閣揆絕非難事，模糊以對，恐怕是希望各派系繼續相互牽制，這樣才能讓權力消退的總統還能勉強站在制高點。過去陳水扁總統在第二任晚期，弊案纏身之際，也用過類似方法平衡黨內派系的逼宮；若是權力獨大的黨內領導人，根本不需要耍這種手段。

蘇揆親身經歷過阿扁放任他本人，以及蘇、游、呂、謝四大天王相互制衡的年代，對於維持政治水位的重要性應該更是了然於胸。此刻，在野黨比起民進黨內的刀光劍影顯得「溫暖」許多，除了中央有立法院延會審查總預算與發放現金特別預算，地方也有台中市長送暖，肯定中央協助建設，讓蘇揆有更多時間繼續為官位奮戰，這對在野黨來說不是壞事；只是蘇揆的配合演出，恐怕只會讓黨內派系恨得牙癢癢的。

蘇揆自比是忠臣袁崇煥，但當他過度膨脹或是失去利用價值時，或許在蔡總統眼中，他更像是獨攬大權不放的宦官魏忠賢，隨時可能遭到整肅。我們的總統權力真是不小，但要揣摩上意也真不容易啊。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）