民進黨自1986年創建以來，靠著街頭運動和議會路線雙軌併行，適逢「黨禁」及「台灣省戒嚴令」解除，整合成一個僅次於國民黨的第二大政黨，而後兩次執政，許多黨內元老都因此雞犬升天，位居要職，陳水扁、呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃、陳菊等人，擔任了上至總統下至院長等各項職務，在在都是民主進程也是必經過程，更是民主國家尊重集會結社推舉候選人的程序民主制度。

站在該黨之外客觀審視民進黨，姑且不論其黨綱云云，經過一次次選舉的大勝利及大挫敗，都映照出孰大公無私勤政愛民，孰私心自用背棄人民，歷任黨主席以蔡英文把持任期最長，在位加總10年多以來，帶領民進黨每況愈下，更讓許多建黨先進紛紛袖手離去。

去年九合一選舉前，綠營尚還如日中天，但自以為是並視民意如草芥，終於再次付出慘痛代價，高嘉瑜、王世堅等黨內後起之秀忠言逆耳的想喚起同志創黨精神，卻被群起激憤的黨員當成良心犯，號召應開除黨籍，遭受黨（內）外撻伐的行政院長蘇昌更自嘲是「袁崇煥」，嚷嚷「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」

蘇院長此舉應是要表示自己忠貞於黨，卻暗示了蔡總統莫步上崇禎皇帝後塵，不然最後只能上吊自禁以謝國人，徹底亡黨。

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