每年到了春節前夕，就會有社福團體或善心人士出面，為貧窮家庭或孤苦無依者送暖，包括送便當、紅包、辦桌等善行義舉。龍山寺前艋舺公園聚集的遊民，經常就在此時成為短視頻對象，在社群平台間流傳，提醒大家社會上仍有一群無家可歸的民眾，需要大家關照。

社會安全系統排除遊民

然而，這個原來只出現在艋舺公園的遊民聚集現象，目前已經嚴重惡化。台北車站周邊，入夜之後遊民就開始聚集，攤開捆包排列、席地而睡；搭乘夜間鐵路或捷運的過路旅客，經常被驚嚇莫名，不知首善之都的首善之地已經淪落到這等田地。其實，台北車站的問題存在有年，只是疫情後更加嚴重，但政府似乎完全不管，還有警察不時巡邏，維護秩序兼保護其安全，顯然無意要處理這個越來越讓市民顏面無光的恥辱。

攤開蔡總統歷來對社福政策的態度，似乎相當積極，去年底出席台灣社會福利總盟餐會時還表示：「政府努力從預算、政策、法案等等不同面向，打造更完善的社福體系」，並特別以新年度社福支出編列了7154億元創下歷史新高，以及設置了156處社會福利服務中心，要「透過綿密的網絡，接住每一位需要協助的民眾」，來表達對社福的重視。

時間往前推移，2011年底，台北市政府在艋舺公園地板噴灑冷水除汙，被外界認為是在驅趕遊民時，當時身為在野黨領袖的蔡英文主席表達了關切，說對這樣的事情「感到不可思議」。她認為遊民「一定是有困難，而不是遊手好閒，國家應該要挑起責任，伸出援手」，誓言將要「建設完整的社會安全系統，讓社區中的老人、弱勢者、小孩和身心障礙者能得到妥善的服務，讓社會變得溫暖、和諧、不會對立。」

然而，漂亮話說了之後，事實的發展卻是相反，民眾在全台各都會看到的遊民逐年增加；即使是衛福部的列案遊民統計資料，也從2016年的2556人增加到2021年的2910人，5年來增加了354人，成長約14%，而這並未涵蓋外界認為嚴重惡化的去年。但政府統計卻往往和民眾認知有極大差異，台北市政府的列冊遊民人數，在2019～2021年期間居然是下降的，從675人減少為615人，再微降為613人，有人會相信嗎？

蔡政府不管的票外之民

其實，社會的感受遊民都是在持續增加，連繁華的東區和過去沒有遊民的許多地點，都出現越來越多遊民，夜間席地睡在捷運口、銀行櫃員機室、大樓走廊或便利店門口。台灣治安在「柬埔寨化」，大都會遊民也在「洛杉磯化」。過去說要建立「完整社會安全系統」的蔡總統，上任後未曾為遊民講過任何話，彷彿遊民不是她所說的「社會安全系統」涵蓋的對象。

我們當然了解，遊民的成因複雜，有社會結構性問題，如景氣不佳、失業率提高、房價和房租高漲、社會住宅有限；也有個人因素，如家庭問題、好吃懶做、酗酒罹病、精神異常等，需要社工人員耐心解決，甚至需要政府相關部門規畫配套，提出解決方案。但一旦民意對政府有所質疑，官方通常就會以各種理由回應；總之，「千錯萬錯，就不是我的錯。」

然而，問題解決不了或不去解決，難道不是政府而是人民的責任？蔡政府牢牢掌握了政府五院，行政、立法、司法、警察、軍隊全部一把抓，卻無能力處理區區幾千名遊民，任其聚集公共場域，經常聚賭甚至鬧事，並衍生衛生問題，讓行人經常必須掩鼻而過，甚至提心吊膽擔心受到攻擊，已經成為觀瞻之恥、都市之癌，也傷害台灣的觀光形象，但政府卻坐視不管、任其惡化？

難道是因為遊民通常不會投票，所以只關心選票的政府，不必管這些「票外之民」？須知，「有政府，不做事」的結果，已經讓遊民成為執政效能不彰的照妖鏡，極可能成為大選變天、壓垮駱駝的最後一根稻草。