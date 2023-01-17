華燈初上，南京市中心一家名為Dance Island的練舞房裡響起輕快的樂聲。新春將至，陳翰霖特意換上喜慶的紅毛衣，向學員演示了一連串活力十足的街舞動作。

陳翰霖的父親是台灣人，母親是湖南長沙人。上幼兒園時，陳翰霖跟隨母親到大陸生活。後來，他以優異的成績考入南京大學。

因為高中時代迷上了跳街舞，陳翰霖上大學後的第一件事，就是加入街舞社團。他在社團裡擔任隊長，結識了許多愛好街舞的兩岸朋友。「緣分使然，後來和其中的3位台灣小夥伴結成了創業合夥人。」

大學期間，陳翰霖進入了大陸一家知名互聯網企業實習，並作為產品經理得以留用，負責規劃產品功能，促進數字商品的線上活躍度。

「在互聯網大廠工作時，印象最深的是我參與設計的春節紅包活動。當時有上億人次參加活動，讓我感受到大陸市場之大，更堅定了留在這裡發展的決心。」陳翰霖說。

在陳翰霖心中，始終沒放下自己最愛的街舞。「有一次大家聚餐重聊舊事，說起我們當年在學校時曾想過一起開舞房。於是一拍即合，說幹就幹。」堅持最久的愛好，變成了陳翰霖的新職業。4個台灣年輕人，開始在南京攜手追夢。

首次創業，千頭萬緒。從辦理手續，到跑腿選址，再到裝修刷漆，4個年輕人親力親為、優勢互補。陳翰霖說：「我運用在互聯網大廠工作時積累的經驗，把線上線下各類買贈、抽獎等花樣玩法帶到創業運維中，效果還不錯。」

經過精心打理，目前舞房已有了19位老師，負責教授街舞、爵士舞、現代舞等課程。累計學員超過500名，且規模仍在擴大。

陳翰霖告訴中新網記者，他目前在讀大陸院校的非在職心理學碩士，計劃再開一間心理咨詢室。「舞蹈、心理咨詢雙管齊下，幫助年輕人疏解身心壓力，同時實現自身價值。」

在陳翰霖看來，大陸蘊含很多機會與可能，花樣年華中更要抓住機遇、施展才華、追逐夢想、綻放自我。（朱曉穎）

（本文來源：中新網）