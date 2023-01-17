我啟蒙於台灣省立屏東師範專科學校附屬國民小學（簡稱屏師附小，現在更名為國立屏東大學附設實驗國民小學）。約4歲多自幼稚園小班入學直到六年級畢業離校，一晃就是漫長的8年，毫無懸念，這是我此生待過最久的母校。

當年屏師附小每年級只有甲、乙、丙、丁4個班別，每班也至多38名同學。許多像我經歷「八年抗戰」晉陞「老賊」級別的「老」學生，都會體驗5次不同的重新編班，故也有機會和原先不甚熟悉的同屆同學同窗共硯，切磋學習。加上大家的制服上又都有名牌，所以當年我可以輕易叫出同屆的每一位同學大名。

2015年12月，在有心同學的奔走下，4個班在屏東合辦了32屆千歲同學會。我事後無意間在Youtube上看到視頻，當時的校長、4名老師、和全屆1/3約50名左右同學出席。我還煞有介事般地指認視頻中的「老」同學，只可惜歲月真像一把無形的屠刀，昔時心中暗戀的女神已不復當年風采了。

至於這張照片是我們五年級時，在12月12日校慶日當天，同學們身著「屏師專附小」的冬季運動衫，在剛結束運動會各項體育競賽後，於田徑場司令台前的全班大合照。當次運動會中，我們五年級丁班拿下不錯的體育成績，有幸獲頒「積健為雄」錦旗一面。相片中第一排站立於左側者為班導師林桂玉老師，她認真地帶領我們原班人馬走過小學最關鍵的五、六年級，所以許多同學升入初中參加編班考試後，都如願地進入了升學班，林老師完美無瑕地扶我們上馬，送入下一個學習的歷程，在此由衷感謝！

此外，遺憾的是在相片中，據悉已有兩位同學英年早逝。其中站在第一排左邊第3名，未戴學生帽且狀似閉眼的張良元同學，數年後進入空軍軍官學校就讀，畢業後如願成為翱翔藍天白雲的飛將軍，且升任為空軍46作戰中隊中校中隊長。不幸於2009年他駕駛F-5F雙座戰鬥機，在澎湖空域失事殉職。個頭不高的張良元同學與我相識於幼稚園小班，在屏師附小8年期間有6年與我同班，兩人情誼深厚。他的妹妹亦為舍弟屏師附小的同班同學。其尊翁張維雄老師尚是弟弟和我初中的恩師，曾教授我們初一生物學。

撫今追昔，只能感慨人世間的無常，著實令人唏噓不已呀！