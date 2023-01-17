1月12日民主文教基金會舉行「民眾對當前兩岸關鍵性問題的看法」民調發布記者會，針對是否同意以「九二共識」為前提，重新開啟兩岸交流對話？46.7%民眾同意，35.8%民眾不同意，未表態則為17.5%，同意大於不同意高出近11％。至於是否支持「抗中保台」？僅35.7%民眾支持，50.8%民眾不支持。不支持「抗中保台」超過半數以上，高於支持比例達15.1％。總體而論，九合一選舉後台灣社會支持兩岸交流及對話民意，高於反對「九二共識」及「抗中保台」之民意。

在22席地方首長選舉中，支持「九二共識」或「兩岸一家親」的政治組織及社會勢力，如國民黨、民眾黨及無黨籍共贏17席縣市長席次，而否認「九二共識」及倡議「抗中保台」民進黨僅獲5席。選舉結果不僅突顯2022年11月底地方選舉中，民進黨所訴求「中國威脅論」、「抗中保台」路線，已受到民眾揚棄而慘敗；綠營藉由訴求「亡國感」的危機意識及政治動員的作用，呈現邊際效應遞減趨勢。同時，也彰顯台灣民意普遍希望「和平保台」，支持兩岸和平發展期待與大陸進行對話協商及和解。

儘管蔡英文執政後，提出維持現狀主張，依據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；並另提「九二會談精神」、「九二歷史事實」及「九二共同認知」，作為替代備選方案。但始終無法接受「認同九二共識」，此後兩岸關係陷入惡性循環及敵意如螺旋上升。執政近七年，海基、海協兩會無法進行對話協商，不僅無達成任何協議，且既有協議難以順遂執行；更遑論如同「馬習會」一樣召開「蔡習會」。

首先，「九二共識」是「事實存在」，只有「接受」或「認同」問題，而無所謂是否「存在」問題。2008年至2016年馬英九執政期間，「九二共識」成為兩岸交流及對話的共同政治基礎，海基、海協兩會在兩岸當局各自授權下，基於對等、互惠、交流展開對話及協商，時兩岸兩會在往來正式文件提到：以「九二共識」為兩岸互信基礎恢復協商，在「九二共識」基礎，兩岸恢復協商。

此後，歷經11次會談計簽署23項協議。若是「九二共識」不存在，何以兩岸當局可以商議洽簽因此共識獲取協議執行呢？民進黨從認為「九二共識」是虛構、否認其存在，到認為存在但並不接受，提出「九二共識」不是唯一選項。例如2018年九合一地方選舉結果，民進黨大敗僅獲6席，時任行政院長賴清德請辭，並表示尊重國民黨執政縣市以「九二共識」與大陸進行城市交流。

其次，「九二共識」符合國家統一委員會會議議決「一個中國涵義」。1992年12月3日海基、海協兩會在雙方政府授權下，達成「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」；「對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」。

此共識係根據1992年8月1日年國家統一委員會第八次會議通過「一個中國涵義」，指出：海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同。中共當局認為「一個中國」即為「中華人民共和國」。……我方則認為「一個中國」應指一九一二年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於臺澎金馬。臺灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分。

復次，九二共識是兩岸兩會互動協商產生「共識」。1992年11月兩岸兩會舉行香港會談，討論「文書驗證」及「掛號函件」等事宜。會談上海協會提出「一個中國」政治性議題，但雙方認知分歧。商談結束後，兩會就表述堅持「一個中國」的方案進行一系列函電往來。海協會提出五個表述方案，海基會則先後提出八個表述方案。

11月3日海基會提出第八個表述方案為：「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，海協會在11月16日回函提出表述方案：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。12月3日海基會對海協會的復函表示歡迎，強調「兩岸事務性之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對『一個中國』之涵義，認知顯有不同。」

再者，「九二共識」符合中華民國憲制體制及相關法律規範。依據《中華民國憲法與增修條文》前言中明列「為因應國家統一前之需要」，目前分治為「台灣地區」與「大陸地區」，此預設國家「同一性」及兩岸統一立場相當清晰，兩岸定位是「一國兩區」。此外，依據《兩岸人民關係條例》也是明確定位兩岸關係是「一國兩區」，「兩區」分為「台灣地區」與「大陸地區」。

蔡英文總統就職演說詞中，曾提及依據中華民國憲法、憲政體制、《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務。既是要依據憲法處理兩岸「一個中國」問題，界定「兩岸一國」、「兩岸一中」及「兩岸關係是非國與國關係」，理應不是問題。民進黨政府官員陸續使用「九二精神」、「九二會談」、「九二共知」，雖已較接近「九二共識」，但並無「兩岸一國」概念隱涵其內，因此大陸當局認為這是未完成答卷。

最後，「和中保台」需要回歸「九二共識」。民進黨內曾主張以憲法來處理兩岸關係的訴求，例如2000年11月陳水扁總統成立跨黨派小組，建議「依據中華民國憲法增進兩岸關係，處理兩岸爭議及回應對岸『一個中國』的主張」。2001年元旦陳水扁呼應：「依據中華民國憲法，『一個中國』原本並不是問題」；解決兩岸問題一定要依中華民國憲法的思維來定勢，這是扁政府對「憲法一中」基調。

時任黨主席謝長廷也提出「高雄與廈門是一個國家的兩個城市」 ，主張「回歸中華民國憲法討論一個中國」 ；公開承認「憲法一中」，主張「憲法各表」、「憲法共識」成為兩岸政策指導原則。換言之，承認「憲法一中」、「一國兩區」並無悖離憲法及《兩岸人民關係條例》。民進黨若想達成「和平保台」目的必須公開宣稱「棄獨」，處理黨內「一黨綱兩決議文」所揭櫫國家目標衝突。

《公投台獨黨綱》揭櫫以公民投票程序，建立「台灣共和國」目標；《台灣前途決議文》揭示依據憲法，中華民國為臺澎金馬之國號；《正常國家決議文》倡議公投制新憲，以台灣名義參與聯合國及台灣正名。「一黨綱兩決議文」倡議不同國家認同選擇，不僅凸顯民進黨混亂國家認同觀，同時也造成國家認同分歧及分化國民團結、凝聚及向心力。

若民進黨不放棄挑釁大陸，作為獲取選票極大化策略；又不放棄倡議「反中」、「仇中」及「抗中」；既不凍結《公投台獨黨綱》、《正常國家決議文》，也不接受「九二共識」；反而蔡英文宣稱「對岸鄰國」、「兩岸互不隸屬」或賴清德倡議「務實台獨」、「台灣不是中國一部份」，民進黨以「新兩國論」、「一中一台」來定位兩岸關係，顯見其台獨論述及兩岸路線並未真正進行實質轉型及調整。九合一地方選舉後，民進黨內掀起調整兩岸論述及路線之聲浪，達成「和平保台」目標；然民進黨若無法回歸「九二共識」軌道或進行「去台獨化」，想要達成兩岸和平發展無異是緣木求魚。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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