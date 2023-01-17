近日，國際媒體上，少有人關注一件中國航天大事。中國香港航太科技集團於1月9日與吉布地共和國政府簽訂諒解備忘錄，合力開發及營運吉布地奧博克（Obock）航天港。筆者預料中國將藉吉布地北方之奧博克港口航運優勢，建立支持附近遴選占地10平方公里的衛星及火箭發射場。令筆者好奇的是，中國此舉怎未引發區域，美法英日等國的關注，並由美國再度掀起中國擴大海外軍事基地部署的威脅論。

首先，吉布地共和國就地緣戰略位置，位居歐亞非戰略要地。早期為法國在非洲最大殖民地之海外軍事基地，1977年吉布地隨著世界「民族自決」風潮而獨立建國。法國宗主國的腳色，轉為向吉國租借土地駐軍，維護在非洲利益。美國隨著「九一一」事件後，為打擊中東恐怖份子，也向吉國租借土地，建立海外軍事基地。吉國由於土地與物資等貧乏，國家唯有靠外國每年付大筆租金向其租借土地與提供工作機會為主要收入來源。2010年、2017年日本與中國，也先後以支持聯合國在吉布地以東之亞丁灣海域，反索馬利亞海盜為由，建立海外首座的後勤基地。

其次，回顧法媒曾在2015年報導，指稱吉布地有意讓中國在吉布地的北部港口城市奧博克，建立一個永久性的海外軍事基地，此舉令美國非常不滿。據信，中國在百般思考，各西方大國與日本皆在吉布地成立海外軍事基地、吉國主權自決與國家經濟發展等需求、中國海外利益等情況，先後在吉布地市投資杜哈雷多功能港與左側建立支援海外維和部隊與反海盜護航編隊之「後勤基地」。反而，事過境遷，焦點又回到此地點，原來有其龐大的航天商業利益。

最後，從媒體部分揭露此航天港投資高達10億美元，最快也要2027年完工。營運後，一些港口周邊的基礎設施，如水電廠、航太港、道路等，將由吉布地與中國公司共同管理30年。吉布地政府估計，可提升科技能力、經貿報酬率、當地民眾就業率等利益。屆時，奧博克航天港建成，未來為順遂執行航天測量研究，萬噸級的「遠望」航天測量船，將頻密往來中國與印度洋海域執行航天測量任務，以及停靠奧博克港。

但相對地，從中國解放軍在21世紀的新任務，以維護國家海外利益的視角觀之。由於中國航天經驗的成功，投注在非洲地區「一帶一路」、「北斗導航」、「電信業」等相關商業利益擴增，屆時將牽動奧博克區對面的中國「後勤基地」兵力與設備的擴大之外，海軍的後勤支援兵力，也可能以技術性停靠整補的模式進出奧博克航天港，此舉欲引發美法日與區域國家高度關注焦點的差異。

中國香港航太科技集團將開發及營運吉布地奧博克（Obock）航天港。（圖／作者陸文浩繪製）

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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