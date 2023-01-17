行政院長蘇貞昌於16日出席國道4號台中環線豐原潭子段計畫全線通車典禮時，被問到他日前語出：「袁崇煥不死，清兵怎入關？」是否在暗指蔡英文總統是亡國之君？因此，唯有自己續任院長，才可為民進黨力挽狂瀾。對之，蘇貞昌回應表示，自己是以古鑑今，呼籲在局勢險惡之際，要團結一致對外，不要再次上當，又中了分化離間之計。

歷史確實是一面明鏡，惟「分化離間」之所以能夠得逞奏效，概不外乎植基於：「遠敵妥協，近敵解決」之「遠交近攻」法，以及「無中生有，製造矛盾，挑撥插針，以假亂真」的混水摸魚法。然對於蘇內閣施政表現的最新民調既明白顯示：有多達57%的民眾表示不滿意，甚至連綠媒都以「人民最火大的時刻」為主標，傳遞嚴重警訊。如此，則蘇貞昌的「分化離間」之說，或只會讓人民更不滿意。

再者，蘇貞昌將自己比擬為袁崇煥，除兩者確皆具高度的爭議性外，實難將「手執尚方寶劍，斬殺名將毛文龍」的袁崇煥，連結以蘇貞昌之身。反之，蘇貞昌若另選以雖被勸退歸鄉，然仍自信滿滿地認為「了解遼東局勢，並能解決滿洲、順勢攻占朝鮮」的毛文龍，就完全不會衍生出「暗指蔡英文總統是亡國之君」之譏。更何況，袁崇煥最終係慘遭凌遲之刑，而毛文龍則是備受遼民世代感懷。由此觀之，以史勸諫，不可不慎。

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