大陸對台的終極政策就是兩岸統一，這是民族的宿命，無法避免！若和平統一無望，大陸也不會放棄武力統一，如果兩岸走到未來一個時間點，雙方都無法坐下來談判，基於民族與歷史因素考量，武力似乎是最快速讓台灣回到中國的方式。

（一）分析解放軍的攻台策略，不外兩種模式：1、速戰速決，２、對台灣發動海空封鎖。

（１） 速戰速決：大陸為了避免外力介入，戰爭以閃電攻勢，以迅雷不及掩耳之勢全面攻擊台灣，首先以飛彈及長程火箭炮摧毀台灣的軍事基地（包括軍用機場、港口、雷達站、指揮部），而後以飛彈摧毀部分基礎設施（包括電廠、運輸系統等），以癱瘓台灣經濟，進而封鎖台灣所有進出通路（包括糧食、能源進出），最後要求台灣放下武器，全台將被解放軍佔領。屆時台灣所有軍事設施及民生用的基礎設施幾乎全毀！百姓無水電可用，居民飢餓，家園斷垣殘壁，台灣成為廢墟，這一波的攻擊，至少會有上萬人傷亡，如果又攻擊軍營，死傷會更多，希望台灣的政客們心存慈悲，別讓台灣走到這一步。

（２） 海空全面封鎖：如果大陸對自己的軍事武力有信心，不懼外力介入，以海空封鎖台灣，可能會有兩種不同的結局：

１ 、台灣放下武器：台灣對外聯絡全斷，能源、糧食無法進入，當能源耗盡時將無水電可用，糧食短缺，居民挨餓，如果台灣又不反擊時，結局有前例可循：依國共內戰時的北京模式或二戰時巴黎模式，守軍放下武器，感謝台灣政客們，放下屠刀立地成佛，這是最好的結局。

２、台灣武力反擊：台灣的政客們以為有美國靠山，美國會出兵協防，大陸海空封鎖台灣時，以武力反擊解放軍，台海戰爭正式開戰。最近美國政府把台灣戰事、戰場界定在台灣島上，有如烏俄戰爭界定在烏克蘭境內，也就如此，美國一直有意把台灣武裝成為豪豬，要求台灣佈雷、打巷戰，以消耗解放軍的戰力，阻止解放軍的攻勢，然台灣成為豪豬打巷戰就能拯救台灣不被占領？台灣即使放下所有建設經費，全部投入國防購買武器，在人數與軍備數量上也難以抗衡解放軍的軍力。就算美國、日本願意甘冒核戰威脅出兵，台灣還是會變成一片廢墟斷垣殘壁，因為戰場就在台灣。

二、兩岸對等和平談判或受屈辱被軍事占領

所謂「今日的烏克蘭，明日的台灣」，也就是說台灣在客觀上會有一戰，台灣政客們如果真心關心台灣，愛台灣，為蒼生也為家人和親朋好友的生命財產考量，何不放下身段，與大陸進行和平談判！

美國把台灣當棋子，以自身利益不會出兵救台灣，就算出兵救台灣，不一定救得了台灣，這個結局政客們心知肚明，與其被屈辱佔領，何不在戰爭爆發前，與大陸進行和平談判，以爭取對台灣人民最有利的條件，這才是真正愛台灣！

以目前台、美各自兵推的結果，大陸與台灣雙方都會傷亡慘重，即使解放軍攻台主力第73集團軍最後沒有登島成功，台灣的軍隊沒有屈服，卻也會慘遭重擊，屆時守護的是一個沒有電力與基本民生運轉的孤島。而台灣已經沒有戰力，能夠再迎接解放軍下一波的第二戰、第三戰嗎？既然已經開戰就沒有回頭路，解放軍不可避免地必須使用武力進行全島占領的入侵作戰。

台灣島嶼的地理環境，非常容易成為被海空封鎖的對象，不像烏克蘭一般有與北約國家的綿長陸路邊境，可容易運送物資軍火。台灣的東海岸地勢陡峭，船運登陸困難，主要依靠西海岸和北端的三個港口作航運，分別是高雄港、台中港和基隆港。這就使解放軍有了明確的封鎖，甚至攻擊目標。近期解放軍軍事演習就是在建立對台封鎖矩陣，一旦解放軍登陸成功，目標之一就是儘速迫使台灣軍隊認輸，不然就得要一直送上增援部隊，達到實質上占領成功的結果，否則就會失敗，所以解放軍第一波的重兵攻擊必然造成嚴重的死傷，戰爭的殘酷，台灣人準備接受了嗎？

美國防部長奧斯汀（Lloyd James Austin III）在2023年1月11日美日會談中表示，近來大陸在台灣海峽附近加緊軍事活動的挑釁行為，試圖建立新常態，是否即將入侵台灣的一個信號，值得注意。大陸攻台或許有跡象可循，但也可能毫無預警，台灣的政客們與民眾都應該慎思戰爭的可怕，尤其美國、日本及外國勢力若介入台海衝突，只會使戰爭更慘烈，台灣將成為一片廢墟。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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