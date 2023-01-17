台灣政壇長期被藍綠兩黨割裂，有識之士都認為台灣必須要有穩定且具關鍵影響力的第三勢力，才有可能免於被藍綠兩黨綁架，但過去雖有新黨、親民黨、台聯及時代力量迅速崛起，但或因為意識形態無法切割，或因為政黨領袖魅力衰退，這四個政黨被藍綠各自吸納，或者逐漸邊緣化。民眾黨能否擺脫魔咒成為真正關鍵第三勢力，柯文哲未來發展將扮演重要角色。

民眾黨成立後有兩個特色是可能擺脫過去四個第三勢力的關鍵，一是民眾黨成立後的支持度在穩定成長；二是柯文哲支持度高於民眾黨支持度。過去的四個政黨在歷經立委選舉高峰後，隨即反轉向下，支持度逐漸下降，但民眾黨在2020年大選不分區得票率為11.22%，2022年議員選舉總得票數增加為16.3%，兩者雖不能完全相比，但民眾黨支持度上升仍是趨勢；另外柯文哲支持度大於民眾黨，這有點像過去宋楚瑜與親民黨的關係，但柯文哲正值壯年且在台大醫院提前退休後，仍有一群死忠的年輕支持者，未來開拓票源的能力會更強。

根據現況，民眾黨要能夠在一年後的大選中脫穎而出成為關鍵勢力，就必須更積極開拓年輕與中南部票源，因此筆者給柯文哲及民眾黨幾個建議：

一、 學習賴清德走向民間社會：柯文哲雖然有過兩次｢一日雙塔」的經驗，但一直缺乏深入北部都會區以外的民間社會，建議柯文哲在過年後啟動｢謝票感恩之旅」一方面感謝九合一選舉選民對民眾黨的支持，同時整合86位參選人的力量，接觸地方社區與社團，擴大選民對民眾黨的認同與支持。

二、 尋找新世代菁英投入民眾黨：在走入民間的同時，也要接觸地方社區、社團與學校，尋求當地有意參與政治活動優秀新世代參與民眾黨，培植未來參政菁英，或許可以從贏得市長選舉的新竹市開始。在招募有意從政年輕人後，利用半年時間培訓他們，讓有經驗或有能力的直接投入選舉，缺乏經驗者就成為競選幕僚，做有計畫的接班梯隊培訓。

三、 建構媒體合作系統與民眾定期溝通：新興的民眾黨缺乏主流媒體奧援，相關理念很難有效傳播，如果能夠在主流媒體（電視台）帶狀節目定期露出，在地方上與地方電台合作，甚至各地方建立自媒體直播系統與選民溝通，同時也培養民眾黨政治人物知名度。

四、 政策方向點線面要兼顧：柯文哲最厲害的是發言如手術刀般精準切中時弊，但往往缺乏政策大架構與方向，在與民眾溝通的同時，也要強調民眾黨的定位與方向，政策推廣可以採用文宣方式傳播，但政策的大方向與內涵也要有紮實的基礎。

（作者為大學退休教師）

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