《德國之聲》1月12日報導，我友邦宏都拉斯外長雷依納本月1日在參加巴西總統就職典禮時，與中共外交部副部長謝鋒舉行雙邊會談。雷依納會後向媒體表示，對宏都拉斯而言，與中國大陸企業發展貿易及投資關係至關重要，並盼中共能持續參與投資建設帕圖卡水壩工程。

1月13日，我外交部發布新聞稿，聲稱我駐宏都拉斯大使1月11日與美國國務次卿、美國駐宏國大使、宏國外長及教育部長等人在宏國首都共同主持「宏都拉斯重建校舍計畫」啟動儀式。

兩相對照，可以看出美台正在聯手與中共對宏都拉斯進行外交拉鋸戰。

猶記得宏都拉斯現任總統卡蕬楚在2021年11月總統大選前曾揚言，倘若獲選將與中共建交。雖然卡蕬楚就任後，因為美國的強力介入，並未兌現競選諾言與中共建交。但從宏國外長與謝鋒會面來看，卡蕬楚顯然並未完全放棄與中共開展關係的意念。

為何我邦交國總是想要與中共建交？為何蔡總統就任後，我連斷8個邦交國，卻未能與主動出擊，建立新的邦交國？一言以蔽之，就是台灣已經沒有競逐邦交國的籌碼。

兩岸外交休兵後邦交戰火重啟，民進黨政府雖然加碼援助極力護盤，結果卻一敗塗地。主要原因是我方提供的援助，都是一次性的建設計畫，屬於短期利益。而中國大陸躍居世界第二大經濟體後，市場廣大。近年又藉由「一帶一路」、「亞投行」向開發中國家招手，我邦交國甚難抗拒中共強大的吸引力。這種長期性的誘因，遠遠勝過我方提供的即期援助承諾。

其次，我國現有邦交國，都屬開發中國家。貧窮問題是這些國家共同的難題，也是國家發展最主要的障礙。三、四十年前，台灣努力發展經濟，創造了經濟奇蹟，也一度為亞洲四小龍之首。對開發中國家極具吸引力。

如今台灣經濟發展停滯，早已淪為四小龍之末。即使半導體產業一枝獨秀，卻令開發中國家難以消受。相對地，中國大陸在龐大人口壓力下，能夠在三十年內成功脫貧，自然使亟欲脫貧的開發中國家嚮往不已。每次友邦與我斷交，蔡總統一律指責中共金援誘惑。事實上，兩岸邦交戰的手段，正悄悄地從單一的經濟援助，走向全面性的多元較勁。

2022年民進黨政府在外交上度過平靜的一年。一方面是美國在檯面上與檯面下，以胡蘿蔔與棒子並用，迫使宏都拉斯維持與我邦交。另一方面，去年中國大陸疫情未減，又要準備中共二十大會議，內部穩定高於一切。並且俄烏戰爭爆發後，中共的外交舉動備受矚目，使其外交作為極為保守。

或謂面對中共外交攻勢，我不應退卻畏戰，然而在雙方實力懸殊的情況下，盲目地與中共正面交鋒，無異是有勇無謀暴虎馮河。孫子兵法有云：上兵伐謀。國際情勢變化多端，民進黨政府如果不能審時度勢，與對岸改善關係重回外交休兵，仍然執意與中共正面較勁，展望未來，我國的邦交戰況恐難樂觀。

（作者為前駐海地大使）

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