美國宣布出售「火山陸上機動布雷系統」給台灣，輿論大嘩，各界呼籲莫使台灣成為地雷島，軍方則不厭其煩地闡述海灘布雷的重要性。

陸軍司令部表示，「火山布雷系統」可有效反制共軍兩棲快速登陸，並結合我軍縝密之兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。

陸軍還強調，這套布雷系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下之傳統地雷不同，可避免我軍及民眾誤觸。

儘管軍方嚴肅以待此事，卻一直沒有說明以下兩點。

第1，帥化民將軍說，這套系統是30年前庫存的武器裝備，迄今為止，只售出一套，曾經想售予波蘭遭拒。30年前的庫存布雷，不算傳統地雷嗎？不知當初售予哪國？該國布雷成效如何？可曾有效阻絕敵軍登陸？

第2，各民主國家都以禁絕地雷，民主國家美國為何要出售地雷給自詡民主同盟的台灣？台灣彈丸之地，為何需要一口氣買上14 套？軍方打算在何處布雷？何時布雷？是否應提前將預定布雷海灘公告為接戰布雷地區，禁止觀光旅遊、游泳嬉戲、出海捕魚？

我們積極挺建軍，希望有效反制共軍搶灘。不過，俗話說得好，口說無憑，眼見為信。我們建議，先進口一套布雷系統和標配數量的地雷，布放在澎湖無人島的海灘，並將該海灘列為下次漢光演習兩棲作戰的場地，演習時，恭請三軍統帥率文武百官暨AIT重要官員，蒞臨演習現場！

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