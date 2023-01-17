九合一選後兩岸迎來新氣象。一方面民進黨不再提「抗中」，取而代之的是賴清德認為的「和平保台」；對岸方面則是大陸國家主席習近平重申「兩岸一家親」後，涉台高層強調今年將更重視交流，與台灣展開對話。歲末年初，兩岸是各自放話？或迎來對話曙光？值得關注。

民進黨敗選至今近2個月，引人關注的是，大選檢討小組召集人鄭文燦在南部與黨員座談時，提到兩岸論述應調整。隨後代理黨主席陳其邁，及當時競選黨主席的賴清德，都不約而同提及「和平保台」；蔡英文也在元旦談話遞出橄欖枝，盼助大陸防疫。兩岸論述是系統性的繁複工程，自非易事，「和平保台」或也只是工具意義，但「對抗」性質減少，的確可能為今年的兩岸交流帶來曙光。

如大陸自1月8日放寬邊境管制後，近日大陸文化和旅遊部也宣布，2月16日起恢復台港澳營業性演出受理和審批，台灣歌手又可登陸開演唱會了。網民忍不住興奮地說，真想看到周杰倫、五月天開唱。這波兩岸開放交流演藝圈打前鋒，未來大陸其他部門可能陸續開放，擴大和台灣各領域的交流大門。

蔡英文執政近尾聲，主政近7年來雖不認「九二共識」，但兩岸交流仍以總章第一條明列「國家統一前」的《兩岸人民關係條例》為依據，因此中共20大雖強調不放棄武力是針對「外部勢力」及「台獨」，絕非對台灣同胞，去年8月也進行高強度的「圍台軍演」，但對兩岸交流始終保持一定空間，既不動ECFA，台灣在兩岸經貿仍享高順差的果實，在在顯示大陸《新時代黨解決台灣問題總體方略》強調的和平面向。

中共20大習近平說「盡最大努力爭取和平統一」，去年末新春談話再提「兩岸一家親」；今年初國台辦主任宋濤、海協會長張志軍在《兩岸關係》撰文不約而同強調擴大交流，「和台灣有識之士就兩岸關係、國家統一展開深入協商」，其實已表明兩岸今年可就「深水區」展開政治對話。

賴清德說自己不是「抗中」，而是保護台灣民主自由，那何不擴大台灣民主實力去影響中國大陸？與其關起門自嗨，不如主動出擊，把工作「做到大陸去」。同樣地，選後國民黨6都拿下4都，何不推動直轄市或其他縣市首長登陸，為台商、台農及台青「爭權奪利」。

習近平近年不斷強調「急迫感」，若台灣不直面「深水區」，隨著籌碼不斷減少，權利也將不斷葬送。猶記2014年前陸委會主委王郁琦赴南京中山陵謁陵，口中不僅提及「中華民國」，祭文還落款「民國紀元」、官職署名，顯示只要兩岸互信存在，台灣就能爭取到權利。採主動策略即使吃了閉門羹，也可獲得國際宣傳，在大陸亟待和平協商之際，或可爭取更大利基。

千里之行，始於足下。朝野思考洽簽「兩岸和平協定」的時機，或許快到了。

（作者為資深媒體人）