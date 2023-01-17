被視為每年一度資本主義世界盛事的「達沃斯論壇」正召開中，諷刺的是，在對今年經濟前景悲觀、低迷的氣氛中，唯一稍微振奮人心，也成為議論焦點的是：中國大陸的開放對全球經濟會帶來什麼影響。

今年的全球經濟預測是悲觀居多，包括國際貨幣基金、世界銀行在內的預測都是成長率只有2%左右，被形容為「至暗時刻」即將來臨，歐洲與美國等先進經濟體今年都有超過5成機率會掉入衰退，因此與會者實在缺乏「正向力量」。

不過，唯一被視為「正向」的是大陸意外又快速的開放，從3年的新冠疫情封鎖中解放，雖然一度外界擔心因確診人數暴增、生產受影響而有過多的負面影響，但現在看來，情勢發展算是正面。

大陸放棄清零、改採與病毒共存的政策後，讓大陸只花20天就走完國外花3年走的路，北京預估超過9成者確診過，換句話說，達到群體免疫了，多數工廠也恢復正常生產。

根據大陸官方最新公布的數據，去年全年經濟成長率為3%，遠低於原先5.5%的目標值；但對今年的成長目標，官方設定的是相當有企圖心的5%以上。如果大陸經濟引擎啟動加速，對全球經濟都能有正面帶動效果，包括全球的供應鏈會更順暢、原物料的需求與價格會上揚，而大陸高居全球第一的觀光客，恢復正常出國後也能為各國帶來效益。

對台灣而言，出口已連續4個月出現衰退，重要的原因就是海外需求降低，占台灣出口超過4成的大陸，影響當然最大。如果大陸今年經濟能拉高成長，台灣經濟同樣可受惠，所以反中仇中者就不必唱衰大陸經濟了吧。