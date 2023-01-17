針對近日各界反對台灣成為「地雷島」的聲浪，國防部表示「M136火山布雷系統」屬於戰防雷，只針對戰車且具備定時自毀、磁感應引爆、便於辨識與清除等特性，與傳統地雷不同，可避免民眾誤觸身亡，在戰時可有效反制共軍兩棲登陸。但這種說法顯示軍方就是把戰場設定在台灣本土，其實是一個極大的戰略錯誤。

地雷因具有造成不特定人員傷亡的特性，因此在1997年已有164個國家簽署反地雷的《渥太華公約》，禁止使用、儲存、生產及轉讓具有對人員殺傷力的地雷，目前全球大部分國家完成排雷後，亦完全禁止使用地雷，但台灣並未同步禁止持有及使用，因此受到國際反地雷組織的關注，不希望爾後還有地雷在台灣土地。

雖然戰防雷不同於人員殺傷雷，不需要埋入地下，但散布在不特定的角落，仍有誤觸引爆而造成人民傷亡的可能，安全性並無法完全保證，而且在戰後仍會持續造成傷害及留下陰影，這是極大的負能量。

台灣地狹人稠又多山脈丘陵，陸地戰略縱深非常有限，占地不大的寶貴平原又因工業建設高度開發、高樓大廈林立，當戰爭必須轉移到台灣陸地決勝時，表示台灣海、空戰力已完全癱瘓到無戰力，面對此時跨海來台三棲進犯的共軍，這時台灣軍隊將陷入極不利的戰略態勢，後續要面對及進行的是縱深作戰、山地作戰、城鎮戰，甚至進入短兵相接的巷戰、近戰，這種戰況在台灣四周環海，難民無法撤出的窘況下，又面臨高殺傷威力的現代化武器，勢將造成浩劫、無處可逃的人民大量傷亡，民生經濟及基礎建設也被徹底摧毀，舉國滿目瘡痍，就算是「護國神山」的台積電也會變成「護國廢墟」，著實令人神傷，因此將戰場設定在台灣本土是極大的戰略錯誤，軍方必須設法將戰火移出台灣。

不論是戰時還是戰後，只要是雷區，人民在心頭上就會產生揮之不去的陰影，這種負能量在戰爭的時候是不會被考量進去的，但是在戰後社會終究還是要回到常態的庶民生活，因此要以更積極的戰略手段來規畫台澎防衛作戰，無論如何都要避免在本土決戰才是正辦。因此一定要積極強化長程打擊、遠程制壓、源頭摧毀的作戰能量，以「決戰福建、決勝台海、灘岸殲敵」三道防線為戰略指導，決不讓敵人突擊上陸，在台灣打仗。

台灣目前需要籌獲的海空武力不勝枚舉，諸如阻滯敵人渡海來台的無人布雷艇、無人水下攻擊載具、萬象水雷、攻船自殺無人機等等，都比火山布雷系統有戰略及戰術價值。還有更多制空、防空、遠程制壓的武器必須添購、添足，這些也比火山布雷系統更重要、更有效。而且更要將戰略縱深前推，在福建沿海、台灣海峽、濱海灘岸就要完全阻止及摧毀敵軍，而非退到台灣本土決戰而喪失了戰略迴旋空間。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）