228對中國人打殺烈，連婦孺都不可免。這使得參加謝雪紅27部隊的陳明忠都看不下去，把踢打孕婦的暴民給制止。

這類記載及檔案很多，如唐賢龍寫的《台灣事變內幕記》，唐是《大剛報》的記者，陸以正也在這報。

事件留下的照片大概不到10張，官方檔案記：「五、暴民殘酷與照片。此次事變中暴徒在本市毆打外省人，搶劫財物，其情形之凶惡毒辣實難想像，不分男女不問皂白，或用木棍或用軍刀，或綑縛懸吊毒打，不一而足。其尤甚者，為若干士兵被俘後，先以刀裂其膚，繼則掠鼻割耳後，再行處死。其殘酷概可想見，至當時情形無人敢為攝影，照片致付闕如。」

（照片：作者郭冠英提供）

可是這麼殘忍的事，現在「二二八紀念基金會」出的《真相與轉型正義報告稿》中，卻完全顛倒過來，竟說是當時（中央）政府早在事件之初的3月2日，就已做了「軍事部署與鎮壓」的準備：「《新民晚報》以聳動獨家頭條標題『台北民眾騷動，死傷約3、4千人』。這時事件尚未擴及南部，但上海卻有這種非常誇大不實的報導，並在中國主要城市普遍流傳。這種刻意製造的『假消息』，顯然是為全面鎮壓所準備的『政治宣傳』。」

可是這並不是《新民晚報》，而是美國合眾社發的消息：〈2日南京電〉據悉：台灣台北發生紛擾後，已有3、4千人殞命，現有（台灣人）百姓多人，擬入美領館避難。」

中央社在隔天立刻做出駁斥：〈3日參考電〉：此間抄收美國通訊社之電訊稱「台胞現已傷亡3千人」，此訊絕對不確。據記者自可靠方面探悉，截至今日止，台胞傷亡不足100人。蓋巡邏之軍警，發現台人毀屋毆人時，均先放空槍驅逐，倘台人不擊軍警，彼等絕不開槍反擊也。而外省公教人員及眷屬，被毆傷亡者則已逾400人。

「台人請求美領館保護」，此事亦非事實。據悉：1日下午5時，曾有外省人數人逃入美領事館，台人遂將該館包圍，美方立用電話請求公署領回外省人。惟因治安不寧，公署於4小時後，始將彼等領回。

關於此次事件，美方亦未要求公署派兵保護。僅謂：「倘公署禁止外省人再入該館，即可不致再遭台人包圍。」

（以上電訊，長官公署請本社代予更正。稿由記者採訪實情寫成，未經公署審閱。以下為參電）（中央社長葉明勳，採訪主任張任飛）。

據傳：外省人被擊斃後，台人即用卡車運出市外滅跡。又傳，竟有外省人被砍去1手1足，而欲死不得者。台人攻擊外省人，不分男女老幼，其中男子死亡最多，女子亦有斃命者。台人仍係嗜以毆人與被毆為職業之亡命之徒。當其攻擊時，勇敢無比，亦充份顯示其殘酷無比。過去，彼輩於日人統治下，以此頑強精神反抗日人，誠可頌揚。然今竟亦如此屠殺同種之外省人，罪極大矣。」

而操縱暴亂的「事件處理委員會」，則說得更少，只死30餘人。

那這個「大規模鎮壓做政治宣傳」的，其實才是美國人。

2日同一天，正是美國副領事葛超智，向一本厚厚醫學書，打了一發達姆彈，70年後，槍聲還被國史館的吳密察到，作為那年慶祝228的煙火。

這「認知戰」搞下去，十多年後，那必然會說散布地雷的是中國的空拍機，就是要殺善良的台灣人民。

這就像美國打伊拉克時，參謀長鮑威爾拿了一管洗衣粉，說是「新冠病毒」一樣。

3日，馬尼拉電台又英語廣播稱，台灣人民從1日開始，已經組織軍隊使用機關槍反抗中央。上海美國合眾社再據之報導：台灣人民發生暴動，要求國際託管，意欲獨立。

這也是處委會代表向美國領事館遞交陳情信，請求主持公道的同一天。可是處委會還此地無銀三百兩的駁斥馬尼拉電台，是「歪曲事實，聳惑國際視聽」。

葛超智就被調回美國，10號，繼國軍21師登陸兩天之後，眼見台灣人大勢已去，葛氏一改先前之態度，為維持美國「島鏈」防線完整與防止東亞失序，怕造成共產主義蔓延，建議美國應繼續支持蔣介石政權，撤換陳儀由文人取代。

5月4日，陳儀辭長官職，行政長官公署取消，行省政府制，新主席是立法院副院長魏道明。

2014年，我在台灣省政府復行視事，看到省政資料館裡還是把陳儀列第一任主席，我覺得很好。但嚴格講，第一個稱主席的，是第二任的魏道明。

魏在5月15日偕妻鄭毓秀，及新任警總參謀長鈕先銘等人，由上海飛抵松山機場，人民又是夾道歡迎。魏在陳儀不願住的台北賓館發表談話，開宗明義說：「台灣自古以來就是中國的土地，被日本竊據51年，經過8年血戰終於收復。日本竊據時久，台胞與祖國隔離也很久。」這就點出了叛亂實是民族矛盾。

民國37年2月29日，魏道明向蔣中正報告，〈美駐台領事館新聞處主任凱多對外人散布謠言情形〉:

「昨奉電飭注意228時地方治安，當經呈報。

本日事件周年，各地情形一切如常，平安無事。祈釋垂注。

又前此外人謠言來源，經查明主要人為美駐台領事館新聞處主任凱多，並有在台領館服務之台籍數人幫同工作，除對外人散布謠言外，復利用介紹翻譯人員欺矇記者。美新處總總領事已瞭解其情形，現凱多已奉命回國，即將離台，台籍有關人員亦被陸續開除。美芝加哥論壇報記者已電美揭發此事，即可在該報發表。前經加拿大長老會外人似亦有關，正設法密查中。

再此間政治系派情形，雖極複雜應付微妙，目前幸民眾生活日有進步，人心頗佳。現時治安方面，中心工作除嚴防共黨活動外，並搜查隱匿日人，尤注意山地日軍，已組山地督導團，深入山地察查實況。謹報鑒察。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】