根據北京大學國家發展研究所發佈的《新冠疫情感染報告》顯示，截至2023年1月11日大陸染疫人數已達9億人，換言之染疫比例已約64%。我方向北京喊話表達願意援助，然而陸方依然表示未收到相關資訊，代表兩岸的官方對話在小三通專案開啟以後仍未見恢復的跡象，對於未來重啟大三通乃至於台海局勢的穩定依舊處於高度不確定的態勢。

今年蔡英文總統在元旦談話曾提及，願意就大陸疫情提供必要的協助，隨後中央流行疫情指揮中心亦表示已兩度向陸方表達互助合作意願，然而國台辦在例行記者會指稱未收到相關信息，與此同時也喊話持續向台灣方面提出增加航點要求，隔日陸委會副主委邱垂正則回應「我們民航局的了解，我方並未收到相關訊息」。由此可見於兩岸雙方均認為已向官方對口有所表達，令人不解的卻是雙方的共同點卻都是「未收到訊息」，究竟是客觀上確實收到訊息，或者是政治上未收到訊息，觀察近來小三通專案開啟前後的兩岸互動無疑能夠一窺端倪。

兩岸的官方交流止於2016年政黨輪替，至今甚至演變成瀕臨兵凶戰危的台海局勢，誠此而言兩岸關係是否能夠和平穩定發展仍然取決於雙方的互信與共識，近來民主文教基金會的民意調查，以及今年1月17日出版的《連戰回憶錄》皆可深化認識其中的關鍵問題點。

民主文教基金會近來發佈《民眾對當前兩岸關鍵性問題的看法》民意調查，其中近半（46.7%）民眾同意以九二共識為前提，重新展開兩岸交流對話，關於我方對陸論述則有52.7%民眾認為「和中保台」對於台灣最為有利（抗中保台則為25.0%），此外高達73.8%民眾認為在目前雙方立場和態度的差異下兩岸缺乏重啟交流對話的機會；與此同時前副總統連戰在《連戰回憶錄》認為兩岸應該推動政治對話與最終和平，同時促進雙方的交流才能化解兩岸往來的各種阻礙，至此更能清晰得知交流的前提在於兩岸的互信與共識，而產生前述兩者的基礎框架在於暢通無阻的有效對話，至於前者的核心指標則是交流的正常化與常態化。

九合一選舉執政黨失利後，黨內的檢討結果之一是兩岸政策論述需要調整，因此最終也從善如流將「抗中保台」改為「和平保台」，顯見面對兩岸關係與國內民意呈現緩步轉向的態勢，然而未來是否能在小三通專案結束後重啟雙邊的交流，逐步改善兩岸隔空喊話的窘境，進而向台灣民眾與國際各方證明執政黨有能力足以「和平保台」，無疑是接下來乃至2024總統大選各方關注的重要課題。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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