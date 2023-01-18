大陸政府過去兩年對互聯網行業雷厲風行的監管行動，不僅導致大陸網路科技行業深陷經營困境，互聯網行業的衰退也對大陸資本市場和就業環境帶來負面影響。近期，隨著大陸政府將重心從防疫轉向發展經濟，官方頻頻對互聯網行業釋出監管鬆綁的訊號，而業者嗅到政策的善意風向，已開始蓄積能量準備迎接行業反彈，大陸互聯網行業可望從谷底回升。

始自於2020年末的大陸網路監管活動，整頓範圍廣泛，從金融科技、線上教育、遊戲、出行、數據庫等等，眾多網路平台受到不同程度影響，大如阿里巴巴和美團等遭反壟斷巨額罰款、螞蟻集團上市夭折、滴滴出行被迫從美股下市、網遊公司的產品遭暫停審批、線上教育平台出現倒閉潮等；小如網路平台動輒接到小額罰款或短期停運整改等處罰。

在這波整頓風潮開始之前的十多年，互聯網行業帶動科技研發、創新和投資蓬勃發展，同時電商平台應用的普及掀起線上消費熱潮。互聯網等於在投資和消費這「雙駕馬車」上發力，為大陸多年經濟快速成長帶來不小貢獻。而隨著大陸官方加強對互聯網平台監管，業者在業務和人員上大幅縮編。影響所及，不僅互聯網業成長陷入停滯，拖累經濟成長，業者裁員和停招的動作也讓大陸失業問題更加惡化。

2022年第四季是大陸互聯網行業重要轉折點。從宏觀因素看，受到清零防疫政策和全球經濟放緩的影響，大陸經濟成長率在2022年第二季降至0.4％，全年難以達到5％官方成長目標。從微觀因素看，大陸互聯網受監管緊縮影響，多數業者在2022年前三季業績普遍低迷，成為大陸經濟放緩的戰犯之一。因此，在2022年10月中共二十大會議之後，拚經濟取代防疫成為政策主軸，大陸政府對互聯網行業頻送暖風，加強監管的政策方針出現轉向。

目前大陸互聯網領域出現五個正面訊號。首先是政策釋出善意。2022年12月初，華爾街日報披露大陸政府即將結束對互聯網公司的長期調查；12月14日國務院公布「擴大內需戰略規劃綱要」，提出將加速培育「互聯網加社會服務」、共享經濟等新型消費；12月15日至16日，大陸國家主席習近平主持的中央經濟工作會議上，罕見地提出「力挺民企發展，支持平台經濟壯大」。

其次是中美中概股審計爭議解套。美方要求大陸放行美國證監單位可以檢視在美上市陸企審計報告的談判，終於在2022年下半年有所突破，美方監管人員順利在11月下旬前往香港首度檢視相關中概股的審計報告。隨著該爭議緩解，以互聯網企業為主的中概股續留美股機會大增，互聯網公司藉此可維持海外融資管道，未來發展趨向樂觀。

再者，大陸金管部門針對螞蟻集團等金融科技行業的整頓接近尾聲，螞蟻集團旗下螞蟻消金公司的增資案在2022年12月底獲監管單位批准，透過引進國有資產，降低潛在金融風險，隨後若再獲得相關金融牌照，可望在2023年下半年重啟IPO。

至於導致許多線上教育平台倒閉的「雙減」（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）政策，也在近期出現鬆動跡象。在「擴大內需戰略規劃綱要」中提到，「鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，全面規範校外教育培訓行為」，被視為放寬線上教育平台的訊號。另外，大陸監管方在2022年年末重啟遊戲審批，讓沉寂許久的大陸網遊業者看到了春燕來臨。

在官方多個正面訊號的激勵下，大陸互聯網巨頭近期摩拳擦掌，準備迎接行業景氣的反彈。其中，阿里巴巴董事會主席張勇親自接掌網科重要戰場的雲端業務；騰訊馬化騰、京東劉強東、百度李彥宏等，則相繼向集團內部放重話。這些動作與其說是對過去兩年的檢討，更像是在景氣反彈前的誓師大會。

大陸互聯網景氣若能順著這波政策暖風成功反轉向上，以該行業的巨大能量和大陸的龐大市場，相信對大陸疫後經濟復甦將帶來莫大助益。