左翼台獨的台灣基進於16日召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，控訴來自中國大陸的螺螄粉，在其外包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等「統戰」字眼，要求蔡政府應予「行政稽查零容忍」。

其後，就基進的「零容忍」要求，經濟部長王美花隨即火速表示：已公告要求實體通路及電商平台下架螺螄粉，並將對之進行通路稽查。瞬時間，「螺螄粉」三字，就此成了網路熱詞，且引爆民眾蜂擁搶購囤貨！

惟若問：究竟什麼是螺螄粉？相信在基進召開控訴統戰記者會前，多數的民眾，恐怕不但沒嘗過，更可能連聽都沒聽過！結果，基進＋王美花，卻使得「螺螄粉」槓上開花，聯手免費透過大眾傳媒，讓人們對螺螄粉產生好奇，同時還順帶將「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」傳遍天下。

回想上世紀60、70年代，曾有個帆布運動鞋品牌，名為「中國強」。而今，懷舊的「中國強」帆布運動鞋，依然在各電商平台熱銷。如果台灣基進與王美花對「中國人」三字如此地「零容忍」，則「中國強」的底氣，豈不更讓他們大吐其血！

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