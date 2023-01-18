倘若鄰居在住處屯積大量汽油，你會有什麼反應？

堅決反對，因為那會危害到你家人的安全？

可是鄰居說：「放心吧，若沒火苗引燃，汽油十分安全。這是我家，我自己怎麼會拿火苗引燃呢？」

講得理直氣壯，但不妨跳開這個話題，讓我們回憶一段歷史。

二戰時期，英國派出18架戰轟機，編隊分成3組，空襲德國駐丹麥「蓋世太保總部」。為了躲避敵人的防空火力，進入丹麥領空後必須採取低空飛行。不幸的是，領頭的第1組有1架飛機擦撞到30米高的電線桿，縱然飛行員努力維持飛行姿態，最終還是墜毀於目標區附近的修女學校。

第1組其他飛行員在掌機帶領下，順利標定蓋世太保總部，並成功完成轟炸任務。然而第2與第3組飛行員進入目標區時，只見眼前有兩棟建築冒著濃煙，都是不易區分外觀的北歐式大型建築。由於飛機墜毀的修女學校，燃油加上炸彈產生的濃煙更大，所以後續飛機紛紛將炸彈投向修女學校，此造成123個平民死亡，其中包含87名兒童。

電影《我眼中的陰影》，就是依據這段史實拍成。

這故事告訴我們什麼？

世間大部分的災害都來自於「意外」。

如果是「意料之內」，誰會試圖殺害一個無辜的百姓？

火山布雷系統安全嗎？

如果在適當的時機，適當的地點，以正確的方式，布放「性能正常」的地雷──事事都在意料之內，看起來頗為安全。可是，戰時危機四伏，千鈞一髮之際有幾個指揮官能夠做出正確的判斷？又有幾個戰士能夠從容不迫地將地雷投放在正確的地點？而這批年逾三、四十歲的老舊地雷，又有多少能夠保持正常的性能？

如此說來，乾脆國軍什麼武器都不要，豈不是更安全？

不能這麼說，因為這是「戰時緊急狀況下，匆忙間拋投的地雷」。由於難以掌握地點，戰後的危害性會不超越人工埋置，可以確切掌握地點的地雷？好比一趟布雷任務，總共投放了幾枚地雷？某些地雷會不會順著地勢滾進下水道或溝渠，隨著水流四散？滾進某棟建築的地下車庫、路旁矮樹叢的濃密根部、不易被發現的陰暗角落？或甚至卡在大樹的枝頭？而即使設定引爆時間，誰又能保證在正確的時間點全數引爆？

拋投式火山布雷系統的「變數」，遠遠大於「固定地點埋置的地雷」。緊急狀況下，這些變數多半無法掌握、難以預期，也因為如此，戰後很長一段時間，民眾將生活在「可能出意外」的陰影下。而只要有一個意外，就可能造成無辜百姓的傷亡。

當然，戰爭何其殘酷，無辜百姓的生命與財產難以兼顧。只是小市民不得不問：一個計劃使用火山布雷系統的政府，居心到底為何？

不惜把戰爭推向屍山血海？（作者為海軍前艦長）

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