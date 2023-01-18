8月10日，中國共產黨與中國政府發表了關於「一個中國」與「中國統一」第三份《白皮書》。但第三份《白皮書》冠以「新時代」三個字，是有著新內涵，而當時正值裴洛西竄訪台灣，引起舉國公憤，激起台海危機，很多人以為我們的《白皮書》僅僅是針對裴洛西而言。這是個誤解，也欠缺對「新時代」與《白皮書》的全面認識，必須加以重申。

一、從「分裂」到「統一」的幾個階段

台灣問題的形成與發展，可以分為幾個階段：

（一）從「割讓」（1895年馬關條約簽訂）到「日本殖民統治時期」（1945年）。

（二）從「回歸」（1945年）到「兩蔣時代」（1987年）。

（三）從「開放探親」（1987年）到「全面三通」的「反獨促統時代」，到十九大提出了兩個「一百年」，以及未來三十年的歷史任務（2017年）。

（四）從二十大（2022年）到建國一百年（2049年），我們的主要任務是實現中華民族復興與祖國完全統一。

因此我們對未來兩岸關係應該有一個清晰的全面的有高度、有理論、有溫度的政策說明。第三份《白皮書》就是在這樣的情況下開始醞釀的。

2019年1月2日習近平在紀念《告台灣同胞書》四十週年時，發表的重要講話（「1•2」講話）勾勒了未來兩岸關係前景，提出了許多新主張，既有理論又有溫度，是一篇劃時代的講話，將黨的十八大、十九大，乃至二十大的歷史任務串連了起來，將台灣問題放到中國未來大發展中去加以思考，這就催生了新時代《白皮書》的問世。這就是我們第四階段對台「總體方略」的原則、路徑、方法、理論、依據、法理、好處……的詳細論述。如果說前三十年的兩岸關係是「反獨促統」，而今後三十年就是完成統一。統一是我們的終極目標！至於怎麼統一，《白皮書》提出了詳細方略。

二、《白皮書》的要義

《白皮書》非常全面地綜合了我們的對台主張，但又突出了「新時代」的「新特點」，可以概括成以下幾個方面：

（一）突出「新時代」。即把台灣問題放在十八大後的新時代新任務之中，即放在兩個一百年中，放在「大變局」中，放在二十大的戰略格局中，放在民族振興進程中，來完成最終統一。統一不是凌駕於其它任務之上的，也不是孤立的，而是民族復興的一個不可分割的組成部分。

（二）明確了台灣的法律地位，築牢「一個中國」圍牆。《白皮書》明確了「台灣是中國的一個省」，而不是「互不隸屬」的「兩個地區」，更不是「一國兩府」、「兩個中國」、「一中一台」。作為中國的一個省，台灣在法律上沒有「獨立」的資格，這就是我們的「一個中國」，而不僅僅「自古是中國的一部分」。

（三）怎麼統一取決於《「一國兩制」台灣方案》。習近平在「1•2」講話中，創造性地提出解決台灣問題可以由兩岸有識之士共同制訂《「一國兩制」台灣方案》，體現了統一的共創性與協商精神，也體現了高度民主精神，體現了「民主協商，共締統一」精神，是當代最合理的統一方案。但這主張受到了民進黨極力反對與扭曲，這恰恰證明越正確的東西，越會受到「台獨」的抵制。《白皮書》重拾《兩制台灣方案》，把它作為統一的突破口，這是極善意的選擇。而整個《白皮書》就體現了《「一國兩制」台灣方案》的雛形，有非常豐富可行的內核，也可以作為統一的內核。

（四）開始討論統一前後的安排，及進一步探討統一的好處。統一決不是為統一而統一，不是形式，不是兼併，不是解放，而是追求更加美好的前景，促進社會進步與生產力的發展，求得社會融合與心靈契合。這樣的內容在過去文件中是很少涉及的。宣傳統一的好處，也是反制對統一的妖魔化與恐懼，也是掌握統一的話語權，這也是習近平提倡的命運共同體。我們與世界各國都要構築命運共同體，何況兩岸是同胞兄弟，更應該從建立命運共同體著手。

（五）加大融合發展力度。統一不是哪一天就可以降臨的，而是相互融合發展的一個過程，堅持融合發展是統一的載體。兩岸不能「脫鉤」，不能不往來，不能不接觸，不能不協商，不能不談判。我們跟美國尚且不能脫鉤，何況兩岸呢。「台獨勢力」最怕兩岸接觸交往，而我們為什麼要怕呢？衹要願意協商「兩制台灣方案」的政黨與個人，都可以視為回到「九二共識」，我們都應歡迎，加以鼓勵。大陸應率先提出方案，歡迎對方前來探討，讓兩岸交流起來。

（六）堅持「和平統一，一國兩制」。在錯綜複雜的兩岸關係面前，在大國較量不斷升級而利用台灣「以台制華」的今天，在台灣當局不斷突破我們底線的情況下，「和統」可能性越來越低的情況下，《白皮書》卻依然高舉「和統」大旗，堅持「和平統一」，做到仁至義盡，以最大耐心和誠意維護「和統」，這是《白皮書》最大的亮點。「和統」與「武統」是我們一個主權國家的權力，但在充滿「民粹」情結的今天，《白皮書》卻沒有一個地方說「武統」，沒有一句刺激同胞的話。這裡的深層意義，兩岸同胞應深深體察，要警惕一些不懷好意的人，拿台灣問題說事！

（七）防止外部因素來干涉統一大業。美國從川普到拜登，放棄了中美建交準則，無視「三個公報」，掏空了「一個中國」，走上了「一中一台」道路。他們口口聲聲承認「一個中國」，「反對台獨」，事實上是支持台灣以「台灣」名義走向世界，脫離中國，以台制華，炮製第二個烏克蘭，製造同胞殘殺，打一場代理人戰爭，從而制裁我們，消耗我們，將我們拖垮在復興的前夜，用心何其毒也。我們能上這樣的當嗎？能跳入這個陷阱嗎？應該看到裴洛西竄訪、軍售、《台灣政策法》等等的挑戰，還會層出不窮。事實上美國的內部矛盾與衰弱才是難以克服的，我們要有定力、毅力，好好積纍實力，跟他們比十年後的真正勝負。

三、《白皮書》為二十大的台灣問題做鋪墊

兼容、開放、說理、有溫度，這是新時代《白皮書》的最大特點。《白皮書》在二十大前問世，為二十大的台灣問題做了思想鋪墊，糾正了民粹情結，站在一個全局的高度來審視統一問題，是極有政治意義的。《白皮書》也是一份統一的宣言書，這顯示了職能部門的成熟，走出了一條新路，有了新氣象，開始致力構築理論，站到了道德的高度，善於吸引各方智慧與意見了，起了很好的引領作用。我作為一個年逾八十、長期從事兩岸關係研究的學者，深感欣慰。

新時代《白皮書》發表後，一定要做好對內對外傳播和輿論工作，牢記以往教訓，隨時反制對方的污衊與歪曲，要翻譯成多國語言，向世界宣傳我們新時代的新思考，爭取同情與理解，掌握話語權。（作者為《中國評論》月刊學術顧問）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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