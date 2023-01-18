2022-2023 年球季美國職籃NBA如火如荼的進行了一半，30支球隊的450名有合約保障的球員中，年薪超過4000萬美元的有10人，加上超過3000萬美元的共39人。這些風風光光球員的背後很多人有著不為人知的悲慘童年。

就以「小皇帝」（The King) 洛杉磯湖人隊詹皇LeBron James而言，這是他縱橫籃壇第20個球季，今年年薪4400餘萬美元。他是2003年選秀的狀元，雖已38歲高齡，在場上依然生龍活虎，不顯老態。本季平均每場比賽可以得29分（排名第8），8.4個籃板，6.8個助攻。之前入選13次全聯盟第一隊，獲得4次總冠軍、4次最有價值的球員（MVP) 及4次總決賽最有價值的球員（FMVP)。他今年有可能打破美國職籃歷史上得分最高的紀錄。他出生的時候母親只有16歲，沒有固定的工作；父親有多次犯罪的紀錄，也不知身在何處。年幼的他居無定所、生活困頓。

邁阿密熱火隊的一哥巴特勒（Jimmy Butler）33歲，在休士頓出生，年薪3700餘萬美元，平均每場得21.9分，6.6個籃板，5.4個助攻。他出生不久父親出走， 13歲的時候他母親告訴他不喜歡他的長相就把他趕出家門，過著貧困無依居無定所的日子。不過，經過了多年他不計前嫌，跟父母親還保持聯絡。

80 年代的傳奇球星大鳥博德（Larry Bird）也來自窮苦的家庭，他的母親必須要打兩個工以養活5個小孩。他的父親曾參加過越戰，之後沒有固定的工作，又酗酒，竟自殺而亡。他生長在冬天常常沒有暖氣的陋屋。他是那個年代最致命的射手，為波士頓塞爾提克隊贏了三座冠軍，他本人也5度榮膺最有價值的球員。職業生涯打了897場比賽，平均每場得24.3分，10.63個籃板。

目前的球季在NBA 打球的外國球員一共有120名，來自40國家。其中最受矚目的是小牛隊的Luka Doncic （斯洛維尼亞），金塊隊的Nikola Jokic（塞爾維亞，已兩度獲選最有價值的球員），76 人隊的 Joel Embiid（喀麥隆），及密爾瓦基公鹿隊的Giannis Antetokounmpo（因為名字太長，在台灣一般稱之為字母哥）。他已兩度獲得最有價值的球員。這4位是目前聯盟最頂尖的球員，年薪都在3500萬美元以上。

以字母哥為例，他是奈及利亞裔的希臘人。小時候在雅典長大。他的父親沒有身分，幫人打點零工；母親幫忙帶嬰兒，以微薄的收入養活4兄弟。他當時生活非常艱苦，常常三餐不濟，他也要幫忙家務，在路邊擺地攤賣提袋、太陽眼鏡，盜版CD等賺取一點微薄的利潤。到美國打籃球改變了他一生的命運。10年來他入選4次職籃第一隊，兩次最有價值的球員等殊榮。這個球季到目前為止平均每場得31分， 11.9個籃板，5.4次助攻，是今年最有價值球員的熱門候選人之一。

聯盟中30支球隊都有15名簽約及2名雙向合同球員，加上次級聯賽（G League）的30支球隊中像他們這樣貧苦出身，成長環境惡劣的球員為數不少。

他們後來之所以能夠在籃壇展露頭角除了身體的天賦之外，一顆不怕苦、不怕難，奮鬥上進的心，驅策他們努力向前。當然，籃球伯樂的發掘也功不可沒。

完善的籃球比賽制度為他們提供了一個出人頭地的舞台。美國的中學、大學對籃球都有十分完善的人才挖掘、培育與競賽制度，優秀的球員不怕沒有機會展露頭角。

每年夏天的NBA選秀大會是年度的大事, 一朝入選就可以從窮小子脫貧致富。狀元郎基本的起薪是1000多萬美元。這個制度行之多年，有一套完整的程序與規範，發掘出很多優秀的球員，讓美國的職籃每年因新人的加入而增加更多的可看性與市場。

最近前NBA 球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球掀起一陣風潮，雖然他已不復當年的身手，但引起國人對籃球的熱潮，也算是對台灣有貢獻了。（作者為前駐以色列特任大使）

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