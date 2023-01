抗中已經成為美國兩黨的共識,也成為美國號召盟國的旗幟。「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)更是成為反共憂共仇共的具體展現,擔憂中共意識形態滲透美國和其他各國。「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」不只把重點擺放在關注與中國共產黨的經濟和安全競爭,同時也是美國眾議院議長凱文•麥卡錫當選議議長時的政見,指定鷹派的蓋拉格擔任主席,進行各種合縱連橫的抗中具體行動,出訪台灣便是一個典型的反中例證,麥卡錫會選擇何時訪台?更會挑起中美台關係的敏感神經,屆時也將考驗蔡政府是否真心想緩和兩岸關係?或是繼續強打抗中牌?也考驗民進黨賴清德主席的政治智慧與想法。

由於「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」並無立法權,故只能進行調查與統整相關資訊,將想法提交政策建議或召開公聽會,不定期向眾院報告其調研結果與政策和立法建議,統一反中抗中事權。美國反中抗中要究責,追究疫情責任;干涉中國大陸一切不符合民主之內政行為,如對台對港對藏對維等一切壓制行動;圍堵中共團結可以團結的一切勢力,透過究責、干涉與圍堵三管齊下,徹底消滅與新教文明勢不兩立的中共意識形態,誠如倚天屠龍記中六大門派圍剿光明頂,非要把魔教勢力剷除殆盡。

對於大陸當局來說,2022年度國防授權法是美國聯邦法律規定美國國防部2022財年的預算、支出和政策。《國防授權法》積極拉攏協助台灣與2022年美國國會審議中的《台灣政策法》對台法案,都是公開干涉台灣問題,掏空三公報的具體事證,顯然大陸當局不會坐以待斃,必定會採取一定反制行動;然而美國認為是大陸當局以軍事行動片面改變台海現狀,自此陷入套套邏輯的羅生門。

巧妙的是,日本岸田自動跳出來,無論是美日兩國外長與防長舉行「2+2」會後發表聯合聲明,反對中國企圖透過武力片面改變東海現狀,及解放軍將南海島嶼軍事化的行為,或是岸田訪英時,與英國首相蘇納克簽署允許雙方相互駐軍《准入協定》,岸田政府顯然成為抗中的先鋒,與台灣成為抗中的地雷島,

東亞頓時情勢呈現不穩定的狀態。

日本首相岸田文雄表示,東亞有可能成為下個烏克蘭;他並呼籲各國統一陣線,對抗崛起的中國和好戰的北韓。對此俄羅斯前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)相當不滿,批評岸田如今根本是美國的服務生,應該回國「切腹」懺悔。岸田文雄和拜登的共同聲明顯現出對俄羅斯的「偏執」。

有媒體指出日本宣傳聯合國的任務、為2023年日本G7輪值國鋪陳、為了新安保戰略展開新的國際合作的布局,宣示美日同盟戰略合作以及與G7確認新合作領域。岸田此行最重要目的向日本與全世界傳達,有信心在國際社會扮演更重要的領導角色。日本首相岸田文雄高舉反華大旗,走訪美歐,加強與美、英、法、意在軍事聯手遏制中國,並強化美歐與日本的科技經貿合作,以此推高日本在亞太地位,試圖重奪亞太一哥位置。日本為振國運,充當西方在亞太利益的代言人、協助西方主導亞太,威脅中國發展,更損害亞太和平與繁榮。

就在新的美日同盟框架下,日本將改變目前以攔截飛彈為主的防空策略,轉型為美軍正推動的「整合防空反飛彈」策略。美日雙方更在太空及先進科技領域合作,以因應中國在衛星發展上取得的快速進展,顯然日本已經成為抗中的急先鋒,但結果究竟符不符合日本的利益?日本是否完全不要來自中國的經濟利益?在在都有待更進一步觀察,日韓因為防疫,已經成為大陸拒絕開放觀光的對象,倘若日本真的跳出來,恐怕替中日雙方帶來更深的風險。

日本的種種動作,像是決定購買數百枚美國「戰斧」巡航飛彈、日本自衛隊成為攻擊型的武裝力量,自衛隊將加速與美軍一體化,分擔制衡解放軍的責任、升高沖繩島被捲入戰爭的風險等等動作,岸田倘若還想實現穩定的中日關係,恐怕難以兼顧,中日關係必將惡化,那麼東亞和平無以為繼,「台灣有事即日本有事,亦即美日同盟有事」,東亞極有可能成為危險失控之地區。

除此之外,美日聯合聲明重申維持對台灣的立場,台海和平穩定對國際安全高度重要,鼓勵和平解決兩岸問題,並稱美日將促進保護半導體等關鍵技術的合作。這些說法對於中日雙方關係的維護都是相當不利的,日本和台灣必然要付出龐大的經貿代價。

我們可以說,美國的戰術是最為成功的,要抗中不用自己動手,台日紛紛往前衝,就算敗也不傷美筋骨;所謂的盟國永遠無法接受中國意識形態,並絕不允許任何單方面武力改變現狀的企圖,並將加強威懾。中國黃種人是不能倡議普世性價值,是不能跟西方平起平坐,中國是不能平視世界的。

美反中,透過馬前卒,共和黨麥卡錫主義再度點燃、將台灣有競爭力極有價值的產業移往美國、透過各種網路力量反中抗中、美國反中以挑起「內部和平演變及反習力量、顏色革命、軍事介入」等三種方式交叉運用在對外關係上。美國對中國大陸崛起的干預,自然也係採取這三種手段。就算美中領導人見面,美國對中國大陸的戰略操作,包括具有全球或國際一致性質事務者,強調合作;具有與美中各自整體國力發展相關,卻又無法短期間脫鉤性質事務者,進行競爭;具有威懾、威脅性,且具有領導與扈從結果之決定性行動者,進行對抗。

美國更大的勝算在於利用台日韓及西方等盟國代理人戰爭,俄烏戰爭效果不錯,但台海戰爭是否奏效還很難說,大陸是否會放狗直接打狗也打主人也不無疑問?大陸的招數在於統一思想戰線,關鍵在於大陸內部力量是否穩定。

換個角度來看,中美之間的文化差異,中國及美國乃係以分別以集體主義和個人主義為特點,中美思想觀念是兩國特定歷史條件下的產物,兩國的文化差異來源於經濟,政治,文化等方面的不同發展情況與路徑選擇。倘若深入分析兩國的文化背景來看,中美在文化上應當取長補短,求同存異,既可促進文化交流與文化互動推展,也能進一步增進中美關係的和平發展,期盼中美兩國在文化及各種層面上都能夠互補,並相互尊重,自然就用不著台日往前衝了,也無關乎是誰的利益了。

總之,遠見高希均董事長的文章給了全面的答案,他日前為文表示,兩岸要推動「四個開始」(開始「不戰」,才能得和平、開始「對話」,才能得善意、 開始「交流」,才能得互信、 開始「兩岸一起興」,才能得雙贏),構建中華和平;台灣要慎防白宮主人的雄心與私心,防止來自美國資本主義下,對外展現「強國霸權」的傲慢,對內掌握「政治權力」的操作。雄心是「美國第一」,一定要持續維持世界領袖的高位,「我就是老大,我說了算」;私心是要做滿二任八年。「連任」勝利是最高目標。所有施政及言行的背後都是「連任」的誘惑在指揮。美國確實想利用台灣對付中共,台灣為了自保,一面接受美國援助,一面盡全力買武器,年輕人加快訓練成保台的戰士。高希均董事長對美國的提醒很到位,「美國說了算」的時代已過、「世界警察」的角色已無法勝任、 全球「經濟霸主」的地位已一去不回、美式民主的各種弊病,必須徹底改革。世界是公平的,也是現實的:超過一世紀的美國強權,也躲不過面臨衰落的結局。

但願如呂秀蓮前副總統的心願能夠達成,她發起「愛和平‧保台灣」遊行。她指出:民調顯示多數人民認為兩岸應保持和平關係。她更提醒全民:不管政府與候選人次哪一個政黨,都應傾聽人民聲音:「我們善良、慈悲、民主和平的台灣人,絕對不讓台灣成為下一個烏克蘭。」時間確實不站在台灣一邊。台灣應當不分黨派、省籍、黨籍、年齡、性別……大家立刻從「避戰」「愛和平」開始;也期盼日本能有此福氣,避戰、愛和平。(作者為中國文化大學國發大陸所副教授)

