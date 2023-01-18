是怎樣？民進黨九合一選舉大敗，台灣政壇似乎亂了套，賴清德率先起義選黨主席；高嘉瑜、王世堅兩隻講真話的烏鴉被自家人圍剿；小咖鬧鬧事兒也就罷了，結果連總瓢靶子也像轉了性。

過去不管對誰都疾言厲色、罵人如罵兒子，現在變得謙沖為懷，對自家人陳其邁的相挺感到溫暖；更對在野黨市長盧秀燕兩次恭維有加。這是蘇貞昌的作為嗎？是誰讓他大徹大悟？還是吃了老實藥，在最後的閣揆生涯來個亮麗轉身？

當然不是！蘇貞昌明瞭自己目前的處境是四面楚歌，圍剿他的不是藍軍，反而是背後的崇禎、關外的｢清｣軍，以及虎視眈眈的農民軍。所以他想向崇禎交心，唯有他這個袁崇煥才能守住山海關、可以抵禦李自成、張獻忠，凌遲了他，｢大英帝國｣也就玩完了。

國民黨表面置身事外，其實衷心希望蘇貞昌繼續玩下去，幫他拖過會期、幫他與英皇決裂自主性發放超徵稅金，民進黨茶壺內風暴燒得愈熾愈好，免得定於一尊之後回過頭來對付在野陣營。

所以蘇貞昌必須全面示好，既不敢得罪崇禎、又跟賴暗通款曲，更必須｢感謝｣國民黨的施恩，蘇貞昌這齣戲演得累，觀眾也看得好累。

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