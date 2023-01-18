地雷對上個世紀的全球老百姓來說，絕對是個不想再被記住的惡夢。而如今這個惡夢卻有可能會在未來的台灣上演，令台灣老百姓情何以堪？

儘管陸軍司令部再三表示，美國賣給台灣的火山布雷系統屬於反戰甲車輛地雷，不是《渥太華條約》規範的人員殺傷性地雷，而且地雷具有定時自毀功能，符合國際地雷運用規範，可在兼顧人道主義及作戰需求下使用，但「戰爭」從來就沒有所謂的「人道」，而誰又能百分之百保證，火山布雷安裝的地雷絕對不會傷及無辜平民？

數十年來，國際間有許多運動人士與國際組織，都為了世界各地曾在戰時因為埋下地雷，而如今還在因此受苦的地區民眾奔走，並呼籲各國政府與組織不要再使用地雷。

其中最知名的人物之一，當屬英國的黛安娜王妃。黛安娜王妃1997年曾與專門清除地雷和其他戰爭殘骸的慈善組織，拜訪南非安哥拉飽受地雷所苦的第二大城市萬博。黛妃當時穿著簡單防具，走過地雷區的照片激起國際間的高度重視，引發國際社會地雷相關問題的關切，也因此才催生了禁止使用、儲存、生產和轉讓地雷的《渥太華條約》出現。

黛安娜王妃之所以可以成為全球知名的一代文化象徵，受到世界各地民眾的愛戴，最主要的原因並不是因為她出身王室。而是她儘管來自皇室階級，最後卻將自己奉獻給慈善事業，積極關懷弱勢群體、讓國際社會看見迫切待解決的問題。不過諷刺的是，因為黛妃以身犯險才得以出現的《渥太華條約》，作為台灣軍武主要供應來源的美國，和對台灣國防造成主要威脅的中共都沒有簽署。而如今承認《渥太華條約》的台灣，未來也可能走上布下地雷一途。

台灣這兩天才因為晶片和兩岸地緣政治緊張，再度成為甫登場的世界經濟論壇焦點之一。不知道世界各國如果聽到台灣竟然要走回上個世紀的老路，在自己的領土布下令人避之唯恐不及的地雷，又會怎麼看台灣？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※