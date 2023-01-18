媒體人韋安，近日在臉書上提出8個似是而非的「關鍵因素」，認為中共「不可能全面武力攻台」。相信這篇文章必然能讓蔡政府及憂心兩岸即將戰爭的民眾，在陰霾密布的冬天看到一絲溫暖陽光，卸下心防、過個好年。

實情真的是如此嗎？這究竟是美麗的謊言，還是麻醉人心的嗎啡？媒體人應該當個說實話的烏鴉，還是當個報喜不報憂的喜鵲？他提出的那些理由，根本似是而非、完全經不起考驗。

他提出的第一個理由是：「集權政治體制，無需因為迎合民意與民粹而發動一場可能傷及自身統治權安定、造成重大災難的戰爭」。他顯然低估了中國人民正熱火朝天地宣揚民族主義，豈能任由台獨分裂國土、與美國勾結而毫無作為？ 這樣做，中共政府反而會喪失民心而失去政權！

第二個理由是：「俄烏戰爭的教訓」；中共擔心「今日烏克蘭，明日台灣」會演變成「今日俄羅斯，明日中國」。俄烏戰爭與台海戰爭，根本無法類比！前者是兩國之間爭奪土地的戰爭，背後有美國及北約在搞鬼；後者是中國為了維護國土完整的內政事務，歐美日等國，則為了維護自己的霸權與私利，鼓動台灣出頭對抗中國，完全不是為了維護台灣所謂的「自由民主」。戰場在台灣、死傷的是兩岸的中國人，歐美日等國家只是提供武器、隔岸觀火，無論輸贏都影響不到他們自身的利益。維護領土完整幾乎是中共不可能打折扣的國策，「俄烏戰爭的教訓」只會讓共軍採取速戰速決的戰略，避免陷入俄烏戰爭曠日費時的泥沼。

第三個理由是：「國際制裁重創經濟」。他認為中共為了國內經濟發展，害怕發動戰爭遭到國際制裁。他似乎忘了，70年前的韓戰，中國顧不得國內的一窮二白，依然派出數萬名志願軍到朝鮮，對抗船堅砲利、以美國為首的聯軍。如今，經濟發展固然重要，但是面對帝國主義多年的恫嚇與侵略，中國不可能繼續接受屈辱，就是勒緊褲帶，也要跟敵人決一死戰。

第四個理由是：「台灣科技產業鏈關鍵角色」。意思就是說，歐美日等國，不可能坐視台積電這個護國神山，被戰爭摧毀，必然群起保衛他們的科技產業鏈。但是不要忘了，美國為何七早八早就逼著台積電到美國中西部設廠？不就是提前分散風險，甚至研議在共軍武力犯台前，提前摧毀台積電工廠，讓中共一無所獲，無法再用台積電來綁架其他國家的科技業。因此，護國神山的「神聖」程度已經大不如從前，無法再扮演中美等大國不可獲缺的產業鏈關鍵角色。

第五個理由是：「自傷大陸經濟」。如前所述，在發展國家經濟與維持領土完整之間，孰輕孰重，相信「大權在握」的中共領導階層，必然能得到全國軍民的支持，以維持國家領土完整、對抗外國勢力的干擾為最優先，即令會造成經濟衰退、多人失業，也在所不惜。

第六個理由是：中共擔憂會被「加速被孤立和圍堵」。中國現在是全球第二大經濟體，當美國不斷用科技戰等手段防堵中國的崛起，也要求西方國家加入圍堵行列，憑什麼其他歐洲及東南亞等國家，要放棄全球第二大市場，協助美國以「捍衛民主價值」為由而與中共對抗？台灣蔡政府已經被許多國家譏諷為「現代慈禧」獨裁政府，哪裡還有什麼偉大的「民主價值」值得他們用美國年輕人的生命來捍衛？「國際」為了協助美國打垮中國，使其不再成為美國的威脅，而放棄中國市場與中國的稀有物資？這恐怕是一廂情願、癡人說夢話吧？

第七個理由是：「大陸民意劇變風險」。這依然是媒體人一廂情願的想法。沒錯，一旦開戰，將導致經濟下滑、產業停擺，千萬人失業。但是相較於坐視台獨勢力將國土分裂出去，與美日等國勾結出賣台灣，你認為中國人民可以接受嗎？相較於個人的損失、經濟的衰退，與國土分裂、重蹈中國百年來受到帝國主義侵略的屈辱，民族主義如火朝天的中國人民，會選擇站在中共政府這邊，還是選擇阻止中國政府的統一大業？

第八個理由：「無法承擔的高昂統治成本」。媒體人認為在「自由民主」政治體制下生活慣了的2300萬台灣人民，無法接受中共統一、一國一制，將會是中共統治的難題。當年共產黨將國民黨趕出大陸，幾年內就能讓全國人民乖乖接受一黨統治、施行共產主義，他們有的是辦法。更何況台灣人被日本人謔稱是一群「貪財、怕死、愛做官」的族群，只要給予錢財、官位，那些台獨勢力保證很快就向中共中央俯首稱臣，不敢再作怪，而且搶著當區長。香港與澳門證明了長久被外國統治的地區，經過幾年的一國兩制，已經不敢再興風作浪，反而開始享受在社會主義下的經濟穩定與累積財富。

結論是，媒體人提出這些似是而非的理由來安慰台灣人，誤以為中共不敢武力犯台，便可以高枕無憂、偏安一隅，其實是釋放出麻痺人心、放棄備戰的錯誤信息，讓台灣人安於溫水煮青蛙而不知大難將至。（作者為自由撰稿者）

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