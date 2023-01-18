美國控制兩岸局勢的方式一直按著步調前進，民進黨二次執政以來，美對台軍售已經破了歷史紀錄，6年18次軍售總金額高達210億美元，蕞爾小島遍布陸、海、空大小武器載台及各式火砲彈藥，早被國際社會戲稱是亞太區域的豪豬、刺蝟。隨著成功煽動俄烏戰事變為遙遙無期的持久戰，複製轉貼大陸與台灣矛盾衝突，成了美國汲汲營營的大事。

拜登日前簽訂《國防授權法案》，就是為了更快速的將大批軍火售台，以逐步將兩岸推向臨戰邊緣，近日媒體再度批露美國將再售台14套價值1.8億美元的「火山車載機動布雷系統」，引起朝野不小反彈，更再次激起民意反撲。從簡單邏輯可知，原保家衛國的重責大任應由國軍弟兄在前線衝殺，平民百姓則是固守鄉里落實全民國防，但假若成功籌獲該項裝備，即代表已設想戰場將蔓延至台灣本土每一寸，雷區將嚴重影響台灣人民日常生活，破壞尚存一息的民生經濟環境。

回顧2020年國防部原規劃對美採購「迅擊智慧型水雷」，當時對外宣稱是因為受限於預算用罄，排擠了建案規劃，國防建軍孰輕孰重國人又怎能知曉？方過2年胎死腹中的水雷軍購案如今成了陸雷案，猶如菜市場買菜蕃薯換蘿蔔般隨興，原因啟人疑竇，況且水雷可以拒敵於灘前，也才符合陸軍司令部跳出來關謠的「反制共軍兩棲登陸作戰」目的，為何要轉向購置百害而無一利的陸上布雷系統，國防部應老實向府院報告，如若是來自於美方或是高層的壓力，更應該站在專業立場忠言逆耳，而非一昧當火山孝子只會大把燒錢！

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