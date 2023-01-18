連戰的回憶錄提到，馬英九在2012年連任前，曾經提出，要簽兩岸和平協議。但是他連任以後，不了了之。不知道是不是美國的壓力。

連戰寫，他曾經跟馬英九建議，就兩岸政治架構難題，要商討未來制度性的安排。馬英九認為，兩岸政治層面議題不是一蹴可及，應該先易後難，先經後政，先急後緩，像堆積木一樣來進行。

連戰提出質疑說，2014年、2016年，國民黨連續兩次選舉大敗。國民黨在兩岸問題採取保守做法，也沒有為國民黨守住政權。連戰認為：「現在已經有很多人在檢討、反省。但是歷史的進程，真是當斷未斷，反受其亂。」

他又說：「兩岸事務，哪一樣是單純的經濟？每樣都避不開政治。」「今天不做，不是沒有能力做，而是抱著逃避，以免吃力不討好的心態。那是不對的。」

這是連戰對馬英九的批評。我卻不知道馬英九，會不會自省？馬英九執政的時間，是2008年到2016年。2008年起，是兩岸和平統一的黃金時機。卻在馬英九任內，因為馬英九的懦弱無能，讓台獨意識形態，在台灣成為主流。

馬英九的每一樣政績，都是因為大陸的全力支持跟退讓，而有成就。但是馬英九執政，為了討好綠營，只想利用大陸的善意，不斷縱容台獨勢力坐大。最終，在2014年爆發太陽花之亂。一舉抹殺ECFA，抹殺大陸對台灣的讓步與扶持。

太陽花等於把馬英九所謂的「先易後難，先經後政」的衣服，給剝光了。之前走到哪裡，可以完全不算數。可以倒退。還可以被汙名化。

台灣可以利用大陸的善意，來拖時間，來養台獨，壯大台獨。來買軍火。要知道馬政府時代，沒少幹這些事。

連戰說得好，兩岸有哪一件事情，離得開政治？假裝可以先經後政。那只是在逃避。馬英九的歷史責任，是跑不掉的。馬英九在任時不做，或是甚至不著痕跡的，阻擋統一的可能。說到底，馬英九背棄了中華民族的利益。浪擲了黃金8年。

現在卸任了，講九二共識，講兵凶戰危。如果不是因為大陸強硬起來，讓台灣人知道有戰爭的危險。國民黨在選舉時，能吃到甜頭？

現在國民黨這些人，不管是侯友宜還是朱立倫還是郭台銘。誰可以承諾，自己如果上台，會撥亂反正？沒有。張善政在桃園，願意把日本神社關閉嗎？蔣萬安用蔡詩萍當文化局長，又說明什麼？

事實證明，馬英九的「先經後政」理論，是錯誤的。因為，美國不是吃素的。美國跟台獨，可以改變台灣的國族意識。關鍵的時間，如果沒有勇氣或智慧，去做關鍵的行動。以後可能就沒有機會了。（作者為作家）

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