賴清德副總統在低迷投票率中當選民進黨主席，只有17.9％的黨員前去投票，顯示絕大多數黨員意興闌珊，對黨有強烈的疏離感。賴清德宣示，「接下來，就是民進黨贏回人民信任的開始。」。意思是說，現在民眾已經不信任民進黨，必須改弦更張，重整隊伍，調整步伐，才能贏回信任。這點觀察倒也沒有錯，連位居執政團隊第二或第三號人物的蘇貞昌院長都自比為袁崇煥了，言外之意是現在恍如回到明朝末年，關外與關內大軍壓境，大明危在旦夕。

確實，從地方公職選前選後，民進黨的表現荒腔走板，映現朝政敗壞，嚴重脫離民意，顯得弱不禁風，大廈似乎即將傾倒。由於敗相外露，所以依照前民進黨立法委員沈富雄觀察，民進黨已經出現「政權末期症候群」。這個觀察有其堅實依據，直指要害，絕非危言聳聽。

九合一選舉顯示，民進黨七年來完全執政，民意完全不滿，對其霸道與政績完全否定，連自家黨員也怨氣沖天。賴清德在主席補選前的黨員座談中，每場都遭激烈砲火轟擊，各地黨員怒火中燒，痛批抄襲、提名、黑金、內鬥、爐碴、光電、槍擊、賄選，失望與焦慮之情溢於言表。賴清德雖然承認黨的體質與作為的確有一些問題，也鞠躬道歉了，但一如蔡英文前主席、蘇貞昌院長及黨的敗選檢討報告，避重就輕，迴避嚴重的問題，既不坦然認錯，又未展現痛改前非決心。這樣安能「重新出發」？

民進黨的根本問題出在自我異化，所作所為與標榜的理念背道而馳，事事走到對立面，背棄初衷，理想慘被自己吞噬。誇耀民主成就，口口聲聲民主價值，諸多作為卻大開民主倒車；頌揚自由、法治、人權，實際上多所限縮，恣意濫權；打著「中華民國台灣」旗號，卻極盡掏空中華民國能事，將台灣價值扭曲為台獨價值；以愛台灣自我宣揚，同時毀謗競爭政黨為賣台，執政結果卻適得其反，帶來引戰危機，而使台灣走入兵凶戰危邊緣；宣揚和平的目標，各種言行卻盡在挑釁對岸，製造緊張，讓台海和平危在旦夕；揚言清廉執政，卻遍見腐敗貪瀆；批判黑金政治，卻黑白掛鉤，黑道纏身滲透；凡此種種，無不呈現言行嚴重脫節，政權病症嚴重，危機四伏。

民進黨政權出現深重危機，但黨內要員不作深切自我檢討，反而猛在獵巫，尋找代罪羔羊，言論出彩的高嘉瑜、王世堅、郭正亮等人遂成箭靶，狠批狂鬥，簡直把他們視為引兵入關的吳三桂。蘇貞昌提出袁崇煥挨整後的下場，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」。言外之意，無非是黨內出現奸小，陷害忠良，終將有吳三桂之流的叛將造孽。另一方面，蔡英文如果撤換他，則有如崇禎皇帝，推倒護國神山，下場將一如大明覆滅。蘇貞昌惡言惡語顯示他保位已不擇手段，也顯示黨內爭權砍得刀刀入骨，宛如明末朝廷激烈鬥爭重現台灣。

清兵入關前，明朝內鬥實已拼得你死我活地步，東廠、西廠及宦官激烈火拼，致使明朝更加危如累卵，蘇貞昌昧於歷史，竟拿這段不堪的傾滅景況比擬，實在有夠毒辣，但也十分傳神。他的比擬引發民眾普遍聯想：民進黨真的已經把台灣搞得像清兵入關前瀕臨滅亡的困境？無論如何，民進黨確實有走入政權末路的景象，鑒於其惡劣執政積累的業力，民進黨今日的處境與下台的危機實在罪有應得，不足為惜，但台灣絕對不能成為民進黨失德失能執政的犧牲品，而要讓台灣不致陷入覆亡危局，最便捷的途徑是將其下架，徹底割除危害台灣的毒瘤。（作者為資深媒體人）

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