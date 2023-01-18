很多朋友告訴我，憋了3年，最想做的事情 就是出國旅遊。在台灣，談到旅遊，不可能不提日本，提到日本，很多人都去過日本京都的清水寺。其中，每年清水寺寺方人員揮毫發表的年度漢字更是讓人引頸盼望，去年12月12日的「漢字之日」，日本發表的漢字又是什麼呢？

是「戰」，戰爭的戰，如果你問我這個「戰」是什麼戰？我會不假思索的回答：「補貼大戰」。

為什麼？這很諷刺，不過是2016年，當時的歐巴馬大力鼓吹TPP，美國貿易代表Michael Froman甚至說過這麼一段話：「歷史告訴我們保護主義行不通，它只會減少就業；如果美國把門關起來、轉向內部發展，對美國經濟會帶來毀滅性的傷害；而孤立主義更會對全球經濟帶來罄竹難書的惡果。」但，奇怪了，2023年的美國不但早就退出了CPTPP，甚至毫不掩飾的建立一個自己的補貼體系：《科學與晶片法案》還準備投入4650億美元的補貼。更可怕的是，不管是民主黨還是共和黨，對於透過財政補貼保護美國的工業基礎、遏制中國的崛起出現了難得一見的共識。

事實上，逆全球化與自由貿易受挫的陰影同樣圍繞在台灣的上空，張忠謀在美國Arizona的一席話更是讓「去台化」甚囂塵上。耶誕前夕，台大電資學院院長張耀文說的最好：「去台化從來沒有什麼對或錯，它是一個問號，問題的癥結在於怎麼做？這件事情完全掌握在台灣的手中，過去兩年，供應鏈移轉再怎麼跑，也跑不出印太區域，所以去亞洲化很難，台灣真正應該改弦易轍的是思考怎麼跟全世界合作？」

1月13日，德國媒體《法蘭克福廣訊報》報導，德國相關企業對台積電在歐洲設廠表示高度興趣，政府也願意提供補貼，德勒斯登北郊的工業區是可能的設廠地點。同時間，我們看到南韓環境部已通知汽車製造商，南韓對電動汽車的補貼僅限在該國經營的在地車廠；更不要說，日本正努力重振先進半導體的製造，包括Toyota及Sony在內的8家日本公司最近宣布成立一家新的晶片製造公司「Rapidus」，日本政府承諾將為該公司的半導體研究提供700億日圓的資金。

那，2023年的台灣又該怎麼面對可能包括了國際貿易體系支離破碎、消費生產成本更高、創新面對更多障礙、政治合作更加困難的種種產業發展威脅？

事實上，逆全球化早已愈演愈烈，雖未直接在地表上釀成兵戎相見的禍事，卻已經潛移默化改變了全球化長年累積出的商業運作。至少在高科技領域，全球化長年依據的「比較利益」原則已經失靈。如今，在美中對抗下，比較利益原則早已讓位給了「國家安全」。影響所及，中國大陸不再是全球最好的世界工廠，台灣也不會被認為是全球最佳、最安全的半導體晶片生產基地。

平心而論，要求各國從現在運作的供應鏈體系中拔除是很痛苦的一個過程，雖然主要目標是中國，但其他經濟體怎麼可能不受影響？《科學與晶片法案》衝擊了台灣，而《通貨膨脹削減法》則傷到了歐盟與南韓。當然，台灣與南韓由於依賴美國的安全保護而敢怒不敢言，但法國與歐盟早已通過各種途徑表達了不滿。對全球來說，美國現在所作所為就是變相樹立起投資壁壘，骨子裏就是保護主義，雖有利於美國，卻會讓其他國家面臨產業空洞化的危機，還會對全球經濟產生衝擊。

如果從我們有記憶以來的產業運作邏輯回顧，無論是按自由貿易或全球化的角度思考，2022年都是不及格的，美中對峙帶來的「補貼大戰」肯定禍福難料，但我仍願對2023年保持正向思考，我盼望美國幡然覺悟自己的保護主義過度了；我盼望2022年的俄烏戰爭、通貨膨脹以不至於一口氣打死自由貿易；我盼望全球化趕緊找到再起的支點，並在2023年重新帶領全球商業繼續前行。當然，以上都是我的新春祈願，和我的預測完全無關。(作者為創投合夥人)