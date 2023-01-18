中共二十大換屆後，對內、外都展現了新人新氣象。除了重新鼓勵民營企業家、支持房地產和網路平台經濟之外，「少壯派」秦剛升任外交部長，「戰狼」色彩也有所淡化。秦剛在大陸國際環境艱困時派駐美國，對打開美中僵局功不可沒，如果將這段寶貴經驗投射於兩岸，也頗有參考價值。

不做說教式的政令宣導

秦剛離美前，曾投書《華盛頓郵報》，文章中可以看出他的靈活身段和細膩作風，這也許是他獲得大陸最高領導人信任和認可，晉升外長的重要原因之一。首先，秦剛這篇投書沒有「官味」，不做說教式的政令宣導，而採用西方人較能接受的「講故事」風格，回顧了他駐美期間的經歷與收穫。其次，願意交朋友，秦剛透露，他曾與80多位美國會議員當面溝通，不避諱對方的鷹派立場。

只要在Youtube上搜尋秦剛駐美期間的影片，就能看到不少他參加美方論壇、與西方記者討論敏感議題的「硬對話（Hard Talk）」。去年秦剛當選中央委員，美媒報導透露，拜登政府誤以為秦剛「沒有核心影響力」，因而冷淡以對。但秦剛不折不撓深入美國社會，與媒體和各州交流，透過秦剛的第一手資訊，相信令北京意識到，儘管美中政界、輿論矛盾尖銳，但基層民意並非全然如媒體所渲染般反中。

秦剛身段靈活，本質上是大陸年輕一輩官員，願意跨出熟悉的話語體系和舒適區，努力適應、融入另一種文化與社會制度、輿論環境。秦剛的身段柔軟與溝通技巧，大陸涉台機構不僅應該借鑒，而且要趕快研擬具體方法並化為行動。

秦剛駐美期間展現3項寶貴的特質：其一，勇於擱置敏感爭議，與立場迥異的「對手」坦誠對話。其二，不受肅殺的高層政治氛圍局限，深入基層傾聽民眾意見。其三，不講官話，用通俗易懂的語言與社會各界溝通。上述3點都適用於對台工作。

馬政府時期，兩岸政治氛圍融洽、民間往來熱絡，大陸的中央、地方官員以及各路學者都曾來台走透透、搏感情，涉台機構也不避諱和綠營接觸。最典型的莫過於現高居中共政治局常委的蔡奇，10年前在台灣參訪期間寫下長篇日記，筆法平實、溫情，台灣人讀起來至今都能感受到善意。無奈後來民進黨上台、美中轉向對抗，兩岸關係急轉直下，北京認為對台軟的要更軟，但硬的也要更硬，硬話、狠話雖只是講給「少數人」聽，但時間久了，究竟對誰產生作用就很難控制。兩岸溝通愈加困難，涉台機構變得更保守，後來連蔡奇的台灣行日記也遭下架，令人惋惜。

去年1126選舉，台灣政治版圖重構的背後，是民意光譜的再次位移，大陸對台政策調整正當其時。新的一年應該讓「對話」成為兩岸關係的主題，沒有對話就沒有和平，但對話不同於協商、談判，需要更多技巧、智慧和善意。對話的難點在於，如何與自己意見相左、對自己不甚了解、或者不信任的群體對話，逐步化解對方的疑慮和怨氣。

同時，台灣社會內部應該放下成見，在不扣帽子、不搞汙名化的前提下，坦誠就兩岸關係與台灣前途，展開跨黨派、跨階層的對話，凝聚朝野共識。

期待兔年兩岸關係有新氣象，國台辦主任宋濤在新年寄語中表示，有意與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。至於何謂「有識之士」，國台辦發言人馬曉光隨後的記者會上重申以「認同九二共識」為前提。具前提的兩岸協商，就兩岸現狀而言，仍可望不可即。

兩岸協商屬於官方層次，對話則屬於民間層次，可以不拘形式，且能覆蓋更廣的民意，穿透力更強。陸方不妨借鑒秦剛與美國社會溝通對話的經驗，以更靈活的方式貼近台灣基層、走進台灣人心。