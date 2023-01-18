前副總統連戰出版回憶錄，根據媒體報導，「連戰在書中表示，他始終認為兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任。他認為兩岸問題是綜合性與歷史性的問題，儘管現階段兩岸經濟問題很重要，但是不能迴避政治問題。想把兩岸政治與經濟問題完全分開，是不可能的事，必須務實面對。」旨哉斯言。

經濟是創造價值的體系，政治是分配價值的體系，分配領導創造，人類社會自古皆然，也就是說，「想把兩岸政治與經濟問題完全分開，是不可能的事」，自古皆然。2005年「連胡會」時當然也是如此，只是當時已惘然。國民黨30年來「拚經濟，不要拚政治，拚政治，就是拚口水」的說法，如今依連戰的說法就是渾噩糊塗或是自欺欺人。事實證明，中共與民進黨都大談政治，老百姓都受其牽引，以此奪取了國民黨的江山或執政權，國民黨騙不了人，卻騙了自己。

連戰認為，將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如：「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「對待中華民國存在的事實」等等。這些議題的核心關鍵都在於中華民國政府依然存在的事實，這恰恰是中共自1949年10月1日起就否認的事實，如今要中共承認「中華民國政府依然存在的事實」就要先承認自己自始說了謊，也承認了自己統治的正當性有重大瑕疵，這是要中共的命，如何可能？連戰似乎也沒提供解方，但指出，「政治對話已經是兩岸之間逃避不了的一條路」，則為讜論。

連戰的說法就是要求，必須嚴肅面對兩岸政治分歧的實質意涵，這樣就不可能有共識，等於承認當年的「求同存異，擱置爭議」已經走不下去。這個態度也等於就是既供認當年「胡連會」所謂之「九二共識」僅僅是一個暫時唬弄、不著邊際的空殼子，也承認了這個眾說紛紜的「九二共識」已經不合時宜，失去效用了，再繼續唬弄只會傷害雙方，受傷最重的一定是國民黨。既是對過去的告白，也是對未來的叮嚀。無論如何，「九二共識」已失去「新時代」的意義了，只能勇敢捨棄。

兩岸都要面對一項事實，在分裂國家，國號只代表政權或政府，不等於這個分裂國家的總體。人類文明已經進步到21世紀，請問，我們的國家既然主權屬於全體人民，應該是保政權還是保人民？如果還停留在保政權的階段，就是落後舊時代思維的延續，必傷人民，沒有資格稱「新時代」，受傷的人民只會有受傷的國家，一個真正強大的國家必須以強大的人民群體為基礎才有可能。若以「中華民族偉大復興」為鵠的，就必須發展出偉大的人民群體。

是故，兩岸的政治對話應以營造人民的福祉與素質為議論的重心，要拿出符合人類文明最新發展階段的標準，坦誠嚴肅交互論證，在什麼樣的政治制度下，才最可能令最多數量的人民具有高素質與福祉，並能為中國人民預留出已可預見之人類新時代文明走向的發展空間，這樣才有意義。進而以此為出發點，找出消弭兩岸政治分歧的規制，必須要滿足「一國一制，壯大人民，文明統一，正常國家」的條件與目標。

從中國歷史來看，改朝換代不稀奇，事在人為，既要人為，就要有膽識，先有膽才可能有真識，才可能有可以成事的主觀能動性，才有催化轉機的可能。兩岸對峙，中共是既得利益的一方，最為保守難變，台灣是弱小的一方，如果沒有膽識與主觀能動性，努力自主突破求變，前怕狼，後怕虎，一邊倒依賴他人，就是坐以待斃，遲早被人出賣，被虎狼吞食。（作者為自由撰稿者）