2024大選「三腳督」最新民調，侯友宜支持度較上月銳減7.3%，賴清德、柯文哲分別成長約5%；侯友宜如有心問鼎大位，應視為重大警訊，若再不有所作為，就會如同2019年的韓國瑜，在猶豫蹉跎間，高人氣再衰三竭，終而敗選。

兩岸政策 須證明不是草包

侯友宜自2018年當選新北市長，民意支持度始終居高不下，去年九合一選舉以破6成得票率連任，成為2024總統大選人氣冠軍。侯友宜之所以受到民眾支持，在於他30年警察生涯，從基層做起，逐步升遷，受到不分藍綠長官的信任、同僚的愛戴與基層的肯定，一般民眾能在侯友宜身上找到自己的投射，這是其他可能候選人難以相比之處。

若要負面表列侯友宜「不適合參選2024」的理由，一是現任直轄市長參選總統，選民是否接受，不無疑問；二是侯友宜雖備受社會信賴，但是否具備擔任總統的能力，卻是一個大問號。第一個障礙問題不大，畢竟他在競選新北市長連任之際，已經是2024大選最熱門可能人選，選民早已接受他可能半途參選總統的事實；第二個問題可能真是問題，前民進黨主席許信良就直指，侯和韓國瑜同樣是草包，經不起總統大選的檢驗。

2014年太陽花學運後，國民黨兩岸政策開始受到選民質疑，侯友宜一貫以「遠離政治爭議」持盈保泰。2022九合一選舉民進黨雖受重挫，國民黨贏得最多席次，但得票率並未大幅增加，因為年輕族群選擇了民眾黨。侯友宜陣營可能認為，參選2024最佳策略，是在兩岸問題貼近民進黨，以「不濫權的民進黨」路線，讓深綠挑不出毛病、中間選民能安心，深藍只能含淚支持，方可選票極大化。

侯友宜持盈保泰，對競選直轄市長而言，確實很安全，但競選總統就非常危險。許信良就是認定侯友宜在兩岸政策與對外關係上缺乏起碼的認識，因而判定他是草包，不是民進黨的對手。但這是正確的判斷嗎？

兩岸關係、美中關係與台美關係自2018年起已出現天翻地覆的改變，全球戰略家都擔心台灣成為另一個烏克蘭。所幸亂局中，中美兩強仍有意建立護欄關係，兩岸勉強處於「冷和」與「熱衝突」之間。蔡英文不接受九二共識，堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但她未採用民進黨一貫的「中華民國是台灣」表述，而以「中華民國台灣」模糊處理。簡言之，蔡英文的路線是對台獨模糊，也對「一中原則」模糊。

歷史機遇 相信自己能承擔

「雙重模糊」策略，雖不足以讓兩岸互惠交流，但也沒讓北京下不了台。相較之下，賴清德「務實台獨工作者」的自我描述，就是一枚不定時炸彈。英國《金融時報》在賴清德就任民進黨主席前夕評論，賴清德雖試圖以「務實」修飾「台獨」，但「傷害已經造成」。這項評論成為「賴清德詛咒」，暗示他若登上大位，兩岸戰爭風險會更高。對國民黨與民眾黨而言，若能提出可以安定民心的主張，並能說服選民支持，就可以翻轉台灣前途，轉危而安，這是在野黨的天職，也是取得政權的大好機會。

國民黨人普遍對自己的兩岸路線心虛，認為主張和平就是對北京軟弱，就會被民進黨貼上「賣台」的標籤。但台海兵凶戰危不是危言聳聽，而是事實的敘述，2024選戰是「戰爭與和平的選擇」，民進黨受《台獨黨綱》拘束，國民黨與民眾黨沒有，對侯友宜而言，倡議兩岸和平比民進黨更有說服力，大陸更能接受。

關鍵議題要「直球對決」，要「說真話」，才能讓人信任。在野陣營不少人精於算計、說話模糊，他們的學經歷條件可能比侯友宜更高，但始終得不到主流民意認可，原因在於人民看穿這些政客的論述只是為了自己的選舉，而非為了人民的利益。侯友宜不該捨長就短，而要勇於做自己。

「和平就像空氣」，擁有的時候沒太大感覺，一旦失去卻無法生存。歷史的機遇落在侯友宜的肩上，侯友宜有條件為兩岸和平顯現曙光，問題在於他是否相信自己、相信人民。