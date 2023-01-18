近日部分報章媒體紛紛以聳動標題刊文反對國軍採購M136火山布雷系統。從愛護台灣的角度觀之，筆者可以理解社會各界對於布雷系統的擔憂，然而反對論者顯對此次採購的布雷系統規格有較大的認識不足，故而以國際公約、環境危害和人道等層面所進行的論述，恐是建立在不正確的假設之上，故有較多可議之處。

事實上，國防部自1月5日起，12天內便發布3篇新聞稿向外界說明此布雷系統的特色，舉凡：布雷時機、該系統的低風險、高作戰效益特性，以及建軍備戰本質等。筆者認為，不論正反論述，都應以事實為基礎：

第一，火山布雷系統並未違反《渥太華公約》禁止使用殺傷人員地雷的原則。根據《公約》定義，「殺傷人員地雷（anti-personnel mine）」是指針對人員出現、接近或觸發而引爆，使一名以上人員受傷、喪失能力或死亡的地雷；若設計為車輛出現、接近或觸發時引爆，且具備防排裝置的地雷，不是殺傷人員地雷。關於這點，國防部不但早在1月5日發布的新聞稿中已清楚說明，M136布雷系統的目標是在於打擊敵裝甲車輛等重裝備，固有觸發重量門檻，避免殺傷人員。1月12日的新聞稿更強調，該布雷系統仍為美、英、法、德、義、韓等國家所使用。所以，以布雷系統違反《公約》為由的反對論，是一個不正確的認識。

第二，對於布雷系統特性、布雷時機與情境應有客觀的想定。

1. 火山布雷系統具有觸發重量門檻、可定位、可自毀等功能，大大降低了傳統地雷誤傷風險，更降低了戰後除雷的風險與成本。媒體社論以烏俄戰爭中，烏克蘭收復赫爾松後發覺該地區被布滿地雷，必須經過排雷才能自由行走為例，是錯誤的類比。國軍布雷是為阻卻敵軍，情勢結束後能自毀排除。烏克蘭的案例是，侵略國俄羅斯留下大量地雷，目的在於阻礙烏克蘭人重建家園。

2. 火山布雷系統具有作業時間短，散布面廣，作業兵力少等特性，可以在反登陸情境出現時快速投放，即便敵軍炸彈轟炸除雷，也可以重新快速佈署，故能有效阻卻敵軍及其重武器登陸，致能降低戰爭中我軍及國人的傷亡。

3. 火山布雷系統是在面對登陸作戰時進行本土防衛時發揮作用的。根據軍方說明以及《陸軍工兵半年刊》介紹，這種機動布雷系統是在「戰時」用於反制兩棲快速登陸，也就是為了本土防衛而準備。考慮到戰爭的階段性，本土防衛屬於戰爭的後期階段，當戰爭從電子戰、海空戰，進入到登陸戰、本土防衛階段時，保衛家園是第一要務，屆時灘岸早已淨空，何來農、漁活動可言？部分反對者的論點，實是違反軍事，甚至是違反國防本質的。

第三，備戰就是避戰。

媒體社論認為「戰備不如尋求兩岸和平」。而筆者認為，蔡英文總統國家戰略的目標是透過維持臺海和平穩定現狀，以確保國土安全。在此國家戰略下，備戰的本質正是避戰，而非挑起戰端。

和平是人類社會的共同想望；避戰永遠是最優先的選項。從人道的角度觀之，所有的武器都是反人道的，所有戰爭都是反人道的；但從國防安全的角度觀之，面對敵軍對美、對台乃至於對廣泛印太地區的安全挑戰，籌備各種有效的嚇阻與防衛能力是無法迴避的必須。

面對敵人不斷的武力威脅，台灣軍民須凝聚上下一心的全民防衛共識和能量，「備戰不求戰、應戰不必戰」才能發揮總體戰力，形成對敵方的有效嚇阻，確保家園和平穩定。

第四，避免誤陷認知戰。

此次布雷系統引發廣泛社會大眾的討論仍有其正面意涵。關於布雷系統的爭論，或有助於公眾對全民國防與自我防衛議題的關注，重新認識戰爭本質，備戰與避戰的關係。與此同時，政府本就有責任與社會對話，釐清民眾對政策、採購案的疑慮；然而，政府的能力有限，在今日的傳媒技術下，公眾越來越少主動地搜尋資訊，更多時候是在演算法設計下「被餵食」訊息，在這樣的媒體生態中，唯有國人共同提升資訊識讀與思辯能力和意識，方能更有效地避免敵方認知戰的滲透。（作者為前海基會董事長）

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