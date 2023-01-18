一款來自大陸的螺螄粉，只因包裝上的一句「土味情話」，就讓一些人按耐不住，台灣基進黨新任主席王興煥，煞有其事開了個記者會，將這句土味情話定性為「統戰標語」，還要求民進黨政府，對類似的大陸產品嚴格把關，不能給大陸有任何統戰台灣的機會。

而大陸網友也看清楚一點，將土味情話視為統戰標語的，並不是大綠民進黨，而是小綠基進黨，從這裡便可以看出「天然獨」的意識形態，可謂根深蒂固，眼睜睜看著台海局勢日益緊張，這些人不去反思是誰導致了這一切，只會一昧單方面攻擊大陸大搞「認知戰」，愚弄不明真相的台灣民眾。

兩岸統一確實被大陸視為攸關核心利益的首要任務，你可以說大陸這幾十年來，對台灣釋放的善意，都是大陸在為兩岸和平統一所做的努力，更可以說現在大陸幾十年的好意，全被惡意搞台獨的一些人給辜負、扭曲了，所以大陸在堅持和平統一的同時，亦加快了武力完成統一的準備，這也是在為兩岸完全統一做兩手準備。

但是，你要說一包螺螄粉，一句土到掉渣的土味情話，就是大陸的統戰，則是刻意想把台灣民眾綁上台獨的戰車，什麼都能跟統戰聯想、聯繫到一起，不只是無知，還會徹底毀了台灣，杯弓蛇影，無限上綱，蔡英文主政這6年多，搞得台灣一點民主自由國度的自信和底氣都沒有，更污辱了台灣人民的智商。

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