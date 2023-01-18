日前「國際宗教自由峰會」發布消息指出，游錫堃將會前往美國參加1/31所開幕的「國際宗教自由峰會」，並在峰會上發表演說，此外還傳言游錫堃將順道出席美國第71屆「國家祈禱早餐會」，預估美國拜登總統也將會帶領內閣官員參予本次祈禱早餐會，看到這邊我們已經可以猜測到，蔡政府又要開始大內宣，又要好好讚揚這就是台灣外交大突破，這就是成功的「議會外交」模式。

殊不知這些欺騙民眾的宣傳伎倆已被台灣人民看透，官員去飯店跟外國人吃個早餐，就要被說成多偉大的外交成就，這是何等的荒唐！實際的真相就是蔡政府不敢面對執政6年期間，台灣已斷交8個邦交國！台灣友邦僅僅剩下14國，創下史上最低。而現任的外交部長吳釗燮，上台4年的期間，沒有任何的建樹，沒有新增任何邦交國，但光在他手上就斷交了6個邦交國，更是被大家戲稱是「斷交部長」，蔡政府的外交成績真的不及格，標準的外交休克。

此外「國際宗教自由峰會」的精神是捍衛宗教、民主、和平等自由精神，但游錫堃有捍衛和平嗎？日前游錫堃特意爆料，表示台灣自主研發「雲峰飛彈」可以直接打到北京！這樣的說法挑起緊張兩岸局勢，蔡政府上台後，兩岸關係持續探底，雙方已經沒有良好互動基礎，但游錫堃還特意火上添油，讓脆弱的兩岸關係更加緊張，難道是要將台灣帶向戰爭？游錫堃在自由峰會上高談民主和平，可說是游錫堃打臉游錫堃。

而蔡政府特意在選前，一下子讓外交部長吳釗燮嗆聲中國，一下子又院長游錫堃爆料「雲峰飛彈」可以直接打到北京，看似號稱台灣是擁護自由民主，但蔡政府之實際想法是想升高兩岸情勢，用對抗來代替對話，並特意煽動本土勢力之反中心態，讓兩岸民意發生嚴重對撞與衝突，蔡政府才能激出綠營支持者出來含淚投票，蔡政府狠用兩岸衝突當作選票提款機！

最終這樣歹毒的政治算計被台灣民眾所識破，民眾用一張張選票，強烈表達對蔡政府的抗議與不滿，但蔡政府並沒有檢討與反省字的敗選，近日更是一意孤行，特意宣布要將義務役的役期延長至1年，並提出強化軍事訓練，讓台灣走上窮兵黷武的道路。

這也再次顯示民進黨執政的謬誤，讓許多網友憤恨的表示：「票投民進黨，明天上戰場」。還請蔡政府早日找回良心，幹話少講點，實際政策多做一點，期盼兩岸可以在「兩岸一家親」的共識下，共同追求和平！（作者為民眾黨中評委主委）

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