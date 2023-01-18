副總統賴清德正式接任民進黨主席，他在最近提出的「和平保台」與「疑美論」，可能成為民進黨大選的主旋律，這兩個主張其實是同一件事，都是想對付藍白陣營中逐漸浮現的「戰爭與和平」觀點。因為綠營早已由九合一的敗選中知曉，「戰爭與和平」必然是未來綠營的軟肋，若不及早因應，翻轉2024絕對可預見。

中國大陸對於台獨或華獨，其實具有很高的政策容忍度。不論在島內或海外「台獨」叫得多響亮，只要不出現法理或實質台獨，大陸絕對不會對台灣動武。頂多只是戰狼式的互罵，對台灣依然「人照訪、利照讓」，如同對香港「馬照跑、舞照跳」。這就是「九二共識」的精神所在，也是國民黨政權才能維持台海和平的原因。

民進黨不會只滿足於這種「柏拉圖式的台獨」，正在窒礙難行之際碰到了新冠與中美對抗。民進黨執行「防疫台獨」，藉此遠離了中國大陸。美國則利用「武裝台灣」遂行其印太抗中策略，又碰上台獨政府的投懷送抱，乾柴烈火之下成就了中國大陸武力犯台的藉口，「外力干預」。

所以台海的兵凶戰危，完全來自於美國對台灣的干預。但是台海危機並非台灣島內的危機，因為中國大陸不會對台獨以外的同胞動武。大多數台灣人民也不會有將被大陸武統的恐懼，有恐懼感的人是受台獨分子洗腦的人。

中國國民黨提出的「戰爭與和平」口號，一定能夠擄獲大部分不認同戰爭、卻必須遭受民進黨「備戰」蹂躪的受害者。這不會僅是必須服一年兵役的役男，還會有因為抗中而大量受害的觀旅業，因為晶片及軍購被掏空的經濟受害者。在民進黨看來這是個不容易取勝的競選主題，於是提出了「和平保台」與「疑美論」，希望能美化美國對台海和平所扮演的角色，也有意將民進黨政府無能保台的責任與美國共同承擔。以化解對「戰爭與和平」口號的恐懼。

藍白陣營要化解「疑美論」的最佳方法，就要讓「疑美」永遠深植人心，並大量發掘因為「舔美」而產生的備戰受害者。這些備戰受害者，將是「疑美論」的最大見證，也將是戳進民進黨台獨心臟的利刃。藍白陣營的民代必須善用。

「和平保台」在民進黨喊來是個吹彈即破的謊言，所以才必須以「疑美論」補強理論基礎。請民進黨人多看看歷史，美國大力干預的地區，就是美國即將退出的地區。民進黨才是兩岸和平統一的催化者，但過程也犯不著把台灣先賣了。（作者為中華民國防疫學會理事長）