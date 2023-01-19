做為今年5月七大工業國（G7）廣島峰會的東道主，日本首相岸田文雄今年第一次出國，就風塵僕僕的走訪法國、義大利、英國、加拿大以及美國，尤其美日同盟關係的強化，備受全球矚目。然而，2023新年伊始，岸田雖交出亮麗的外交成績單，仍要面對其他無法迴避的重大挑戰。

岸田元月外交之旅的重要收穫有三：其一，與英國和義大利的國防工業合作，共同研發、製造第六代的匿蹤戰鬥機。其二，與美國總統拜登的雙邊會談，以及兩國元首發表聯合聲明（因美國政局使然，並沒有舉行聯合記者會）。其三，日美國防與外交2+2會談，與時俱進，將改變的是日本做為亞太戰略前沿的部署、重裝整備責任的角色、以及自我防禦以外的「反擊能力」之賦予與肯認，將之視為「美日安保條約2.0」，戰略角色大幅提升，並不為過。

從去年到今年初，日本和英國與澳洲簽署「相互准入協定」，凸顯的不是國防戰略的徹底轉變，雙方駐軍的武裝部署，而是加入澳洲-英國-美國三方安全聯盟，成為「AUKUS+1」加強版，成為唯一不是盎格魯撒克遜民族的成員國家。為了岸田的元月出訪，日本政府在2022年底的準備工作包括：提出攸關國家全安的「安保三文件」（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）；以及更重要的，就國防經費提出五年計畫，希望2027年的國防支出達到GDP的2％（約4兆日圓）；其中25％（約1兆日圓）的國防經費，如果需要另外籌措財源，則不排除開徵新稅或發行公債。此一規畫除了引發社會各界人士的關注，執政的自民黨內，也有反對的聲浪。

根本的原因，就在於日本經濟國力逐漸衰退，難以支撐屆時可能占10％政府預算的龐大國防支出。此外，人口老化、少子化嚴重的日本，民眾並沒有追求大國地位的動機。

岸田自2021年10月4日上任，隨即接受大選的檢驗，其後雖帶領自民黨獲勝，續任首相迄今，但民調支持度屢創新低，也是一大政治警訊。

首先，成也疫情，敗也疫情。岸田去年1月因為疫情的降溫，民調支持度一度高達65％；然而，日本共同社去年11月27日的民調則顯示，他的支持度僅剩33％，日本每日新聞去年12月17～18日的民調支持度，則更下跌到25％。今年伊始的疫情更是雪上加霜，1月14日的死亡數達到503人，是疫情爆發以來單日死亡首次突破500人。換言之，岸田於1月9日起出訪歐洲四國，1月13日在白宮與拜登發表共同聲明的外交成果，仍難以遮掩內政不力的事實，尤其政府對於新變種病毒的侵襲，依舊沒有提出有效抗疫對策，更讓輿論不滿。

其次，禍起蕭牆之內。自民黨在前首相安倍晉三被刺身亡後的半年，派閥權力版圖的重組，當是岸田能否安於其位的關鍵政治因素之一。依據近日媒體報導，安倍弟弟岸信夫將辭去議員職務，由其長子岸信千世接班。統一教與自民黨剪不斷，理還亂的金權關係，仍無法向外界釋疑，不利於岸田施政滿意度的提高。事實上，在安倍去年7月被刺身亡後，岸田即使在確診期間，仍必須以視訊回應社會質疑，並大幅度內閣改組，但最終仍未能取信於民。

在國內民調低迷的情況下，基於國家安全和防衛能力的強化，外交上的成就，短期幾個月內，或許有助於拉升人民的滿意度。然而，終究要回歸到新冠疫情的有效防治，以及民生經濟的提振發展。

無論是擺脫憲法的束縛，成為一個「正常國家」，追求政治大國／軍事大國的地位，甚至爭取聯合國常任理會國的席次，都需要美國全力支持。就此觀之，岸田此次出訪，已經獲得美國與G7盟國的強力背書。

但是，對於日本周邊的國家來說，能不能接受一個重整軍備的日本，還是一個很大的問號。特別是中國大陸和南北韓，乃至於二戰期間被日本侵略的東南亞國家，在發展區域經濟合作和追求地緣政治穩定的同時，對於日本的期盼，應該是一個致力於發展CPTPP，亞太與印太國家彼此「多贏」的經濟大國。站在歷史的十字路口，岸田肩負的應該是發展經濟與促進區域共榮的使命，而不是配合美國整軍備戰的宿命。