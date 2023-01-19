美國宣布出售M136火山車載布雷系統，蔡政府熱烈歡迎，在野黨及學界極力反對，軍方及綠營側翼則極力辯解。台灣是否應聽從美方飭令，購進布雷系統？海灘布雷究竟能否有效嚇阻共軍登陸？佈雷戰術是否傷敵七十，自殺一百？布雷是否意味著台灣將成地雷島，成為美軍計畫中的刺蝟？

種種爭議，讓人不由地想起《史記∙滑稽列傳》裡，河伯娶妻的故事。

魏文侯時，西門豹出任河南鄴縣縣令，私訪民情得知，縣裡三大老、衙門稅吏和巫婆勾結，從每年稅收朋分銀兩二、三十萬，挑選縣裡貌美女子獻予河伯為妻，祈求來年風調雨順。

河伯娶妻當天，西門豹掀開新娘頭巾，對眾人說道：新娘不美，煩請巫婆稟報河伯，當另選新娘，請河伯見諒，語畢，命人將巫婆扔進河裡，稍後，不見巫婆歸來，再命人將巫婆女弟子們扔進河裡催駕，仍不見巫婆和女弟子們浮起，西門豹以女人不堪大任為由，再命人將三大老扔進河裡。此時，縣衙稅吏嚇得魂不附體，磕頭求饒，圍觀民眾高呼青天大老爺。

飭令我方購買布雷系統的美國，好比河伯娶妻裡的巫婆！熱烈歡迎美方售我布雷系統的蔡政府國安與國防高層，譬如三大老，附和並極力宣揚地雷戰術優點的綠營學者與側翼，好比巫婆弟子與稅吏。美英等民主同盟國只在代理戰爭國的海灘布雷，卻從不在本國海灘布雷？正如那巫婆只挑選他人家女子送予河伯為妻，卻不挑本門弟子、三大老和縣衙稅吏家屬？蓋巫婆、三大老、稅吏聯手散播迷信謠言，勾結牟利，同屬利益集團也！

西門豹能破除巫婆散播的迷信，揭發利益集團嘴臉，無非就是讓巫婆和利益集團親身體驗何謂「作法自斃」而已。以史為鏡，不遠千里引進美國地雷是否有利吾國乎？多辯無異，就讓現代巫婆、三大老和那些附隨弟子和小吏，來一場實彈演習吧！無奈，現代西門豹難求矣！

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