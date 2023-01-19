新年伊始，日本首相岸田文雄搞了一次周遊世界七天五國之旅，最後一站訪美是其高潮，岸田此次一系列「過激」表現引起人們廣泛關議論與關注。

岸田文雄自2021年10月執政一年多來的確是蠻拚的。特別是在外交路線全面轉型上不僅全面繼承「安倍路線」，甚至有過之，無不及，已做出一系列與以往歷屆內閣長期奉行的戰後「和平外交」政策「離經叛道」舉動，甚至不少與其「和平憲法」（「日本不得保有戰力」「不承認日本國家交戰權」第九條）也背道而馳。連一些日本媒體也對岸田此次跳過國會，對美承諾軍費倍增的表現稱作「大暴走」。也許人們對岸田政權及其安倍政權以來歷屆日本政府的「暴走」感到疑惑，其實體現了其背後的政治算計。

01超越憲法範圍的擴軍與戰略路線

自岸田上台以後，承襲安倍/菅兩屆內閣外交路線，借俄烏戰事與國際環境的複雜局面，有加速「安倍化」趨勢。

首先，岸田政權正在全面修改「安保三文件」，修改戰後長期堅持的「專守防衛」政策，積極籌建打擊對方基地的「反擊能力」，要使自衛隊實現「從盾向矛」的轉型。

第二，與北約國家相等，不惜增稅而堅定實施軍費倍增計劃，並通過輿論為其擴軍造勢。

第三，向拜登承諾購買戰斧式導彈，加速部署中程導彈，以配合美方對中國等實施威懾。

第四，從以日美軍事同盟為中心的雙邊防務體制，逐步變為集團防衛機制。積極推行印太戰略與日美澳印四國機制，並主動拉英國等域外國家介入東亞，首先是拉進日本安全機制，試圖強加給域內國家。努力拉北約集團國家介入亞洲事務，力爭確立西方集團對亞洲干涉機制，彌補美國單邊介入的「不足」。

第五，借俄烏戰事，拚命摸黑中國，公開阻止中國解決台灣問題與中國統一，反覆強調並全力突出「中國威脅，中國挑戰」，主動把日中矛盾國際化，推向西方集團，努力創造對華「群毆」氛圍，以「法不責眾」減少自身壓力等等。

岸田政權的一系列外交手法，特別是針對中國的策略不可不謂「過分」。值得高度關注。人們不禁要問，為什麼近年來有如此眾多的政策變動，日本究竟要幹什麼？為何不惜與主要經貿夥伴和主要鄰國關係搞僵。筆者看來，日本諸多舉措有其背後的政治算計，它在努力實現多年來目標——大國夢（如安理會常任理事國，亞洲領袖等）。不過它這樣的「靠美抗中」能否使日本再次輝煌，再次成為大國就另當別論了。

02重回大國「最後的機會」？

眾所周知，日本在戰前曾經是帝國主義大國，由於走軍國主義道路，發動侵略戰爭失敗而淪落為戰敗國地位，迄今「抬不起頭來」。這是戰後以來日本人的心病。為了重溫大國夢，日本已經「韜光養晦」「臥薪嘗膽」70多年！

戰後聯合國體制及雅爾塔體制等都是壓在日本頭上的「大山」。徹底「結束戰後」，結束「戰敗國地位」是幾代日本人的夙願。現在似乎是擺脫戰後被動地位，重振大國的良機，或許是「最後的機會」。

因為俄烏戰事，使戰後聯合國機制及俄國大國地位受到質疑，西方多國試圖徹底搞垮俄國，順便全面壓制與其體制不同的中國，美英等國甚至鼓吹由日德等覬覦大國地位的國家取而代之。儘管在不少人看來並不靠譜。

近年來經濟低迷，國際影響力每況愈下的情況下，日本要實現大國夢就必須有所表現，必須給主導者美國贈送足夠的大禮，日本必須表現出堅定充當「亞洲英國」的角色。而美國也盤算用其控制的小集團取代聯合國，削弱排除對手，以維持日益動搖的霸權地位。為此美國便投桃報李，給日本廉價的承諾換取日本為其賣命。日本積極表現與拚命配合確實受到美方青睞與嘉賞，近日美國務卿布林肯宣稱「期待日本領導能力」，這給年初剛剛當選安理會非常任理事國，今年又是G7集團牽頭國的日本打了強心劑，預計今天6月由日本主持的七國峰會將為日本「領導能力」的造勢達到「高潮」。

為得到美西方支持，實現大國夢，日本真的是「豁出去了」。無論政治外交上，安全軍事上，還是防疫政策上全面隨美起舞，不惜得罪中俄等鄰國的種種表演，都體現了日本「堅定與美西方站在一起」立場，它或許以為這樣就可以在西方集團支持下成為大國。而擴軍強國與對抗中國都是其想「成為大國」獲得美西方支持的投名狀。同時也是達到遏制中國，推高自身地位的雙重目的。

03和平與合作是唯一道路

歷史上，亞洲國家深受日本侵略之苦。在冷戰因素下，戰後日本並未為認真反省侵略戰爭，沒有真正實現與亞洲鄰國的和解，至今仍未建立其雙方的互信。

日本難以成為真正大國的原因，是日本自身缺乏對歷史的反省與自知之明。毫無疑問，日本要想成為大國，光靠美國等小集團的支持是不可能實現的。應該指出，「親美一邊倒」只能使日本國際形象矮小化，無助於其政治大國的實現。

首先日本要認識到只有走和平與合作道路，而不是對抗與好戰之路才有前途。與鄰為善，真心反省錯誤，求得與鄰國和解，只有這樣才可能得到亞洲國家信任與認可，才是其可能成為真正大國的唯一途徑。

岸田政權也好，未來的日本政權也罷，日本精英層如果不能在這個根本問題上徹底悔悟，繼續堅持失衡的外交戰略，走與鄰國對抗，甚至破壞鄰國核心利益的道路，必然要為此付出沉重的代價，更不可能得到亞洲鄰國的理解和尊重。所有的政治算計都將是一場空。（作者為日本關東學院大學經濟學部教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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