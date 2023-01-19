台美21世紀貿易倡議本周在台北舉行第二回合談判，日前逾20人的美國談判團隊飛抵台灣，這個美國主導，內容簡要、義務高標的「簡版」貿易協定，究竟是惠台互蒙其利，還是又奔著敲詐台灣來的？

其實，台美之間的經貿合作一直存在，但美國始終占據著主導地位，呈現出了一副「美主台從」的不對等現象，就算是合作達成，最終結果也是美國獲得最大利益，台灣不僅得不到太多好處甚至還要倒貼，如果只是貼錢也就算了，就當多繳點保護費，但民進黨政府可能還要拿台灣人民身體健康、身家性命，來取悅賴清德口中「不能有所懷疑」的美國爸爸。

好比2020年，台灣民意持續高漲，反對蔡政府放開對美國含瘦肉精「萊豬」的進口，結果，在美國不斷施壓之下，擔心因此失寵的蔡政府，最終還是在震天的反對聲中，同意進口美國「萊豬」，台灣人民、軍人、學生，也只有乖乖多吃的分了。

殊不知，美國優先的霸權思想業已根深蒂固，面對實力相當的對手，或是自己的盟友，美國尚且都要堅持美國優先，民進黨政府跟美國談經貿合作，無異與虎謀皮，在美國要和台灣加強經貿合作的時候，台灣民眾更應該擦亮眼睛盯著美國又看上了台灣什麼東西，又要台灣怎麼犧牲自己，從而滿足美國的利益需求！

至於，美國向台灣開放市場的美夢，民進黨政府還是不要去做了，美國經濟保護主義現象越來越明顯，作為美國的傳統盟友，也是美國霸權基本盤的歐洲，尚且都敲不開美國的大門，蔡政府真認為自己可以？抑且，美國不肯對歐洲開放市場也就算了，在歐洲為了美國的利益，衝在對抗俄羅斯最前線的時候，還被美國的《通膨削減法案》捅了一刀。

這還是歐洲，是被視為美國霸權根據地的歐洲，歐洲尚且如此，台灣在美國眼裡又算得了什麼，美國給歐洲捅刀的時候，還會假模假樣的裝一下，但對台灣可不會有那麼客氣，從美國和台灣一直以來的經貿合作實務看來，基本上都是美國想要什麼，蔡政府不同意也得同意，從沒考慮過台灣的基本需求。

要是美國跟民進黨政府就這所謂的21世紀貿易倡議談判，只是單純的想要敲詐台灣，繼續執行掏空台灣國營事業的計畫，這對台灣來說還算慶幸。可問題是，美國想要的，可不只是掏空台灣那麼簡單，當台灣的經濟和技術價值，慢慢被美國掏空後，根據美國持續推高台海局勢的態度來看，美國最後會要了台灣人民的命。

「萊豬」這個難題被美國砸給了台灣，台積電也已經慢慢被美國變成了「美積電」，台灣還有什麼是美國可以利用的？真要算起來，已經開始沒什麼利用價值的台灣，最後的剩餘價值也就只剩下給美國當炮灰了，在美國持續加深對台灣行政機構和三軍部隊控制的時候，台海局勢越來越緊張，解放軍威攝越來越緊繃，都充分表明了這一點。

在美國看來，中國崛起已經無法阻擋，要是能犧牲台灣給大陸添一點麻煩，盡可能地削弱大陸的發展潛力，絕對是一筆相當划算的買賣，只是賠進去的是台灣2300萬人的幸福家園變成斷垣殘壁。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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