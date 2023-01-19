賴清德於18日就任民進黨主席時，提出：「積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題」、「以民主原則增補人才」、「找回支持民進黨的多元力量」，以及「積極回應年輕世代的需求」等四項黨務革新。而其中，所謂「徹底解決」學倫問題，究竟能夠多麼「徹底」？則是個決定賴清德與蔡英文是否截然不同的最關鍵指標。

按所謂學術倫理，是學術的根本道德守則，也是學術社群對學術行為的基本自律規範。學術倫理的普世通用價值是為「誠信、負責、公正」。因為，唯有堅持「誠信、負責、公正」，學術才能合宜且有效地進行，並獲得國際社會的支持與信賴。

蔡英文的「論文門」與鼓動「全黨力挺林智堅」，以及後續包括鄭文燦、蔡適應、江聰淵等等的論文抄襲土石流暨碩、博士學位遭致撤銷，何止重創了民進黨的「九合一」選舉及形象，事實更是對台灣學子造成極其嚴重的「反教育」與價值扭曲，戕害台灣國際學術地位至難以估算與彌補的程度。

因此，設若賴清德主席宣示：定會「徹底解決」學倫問題，結果，違逆學倫者卻繼續高升、位居要津，則在賴清德之黨務革新顯有破口的情況下，又如何可能「找回支持民進黨的多元力量」、「積極回應年輕世代的需求」？

日昨，由於內政部花敬群代理部長因主張《平均地權條例》上路後，並「不會溯及既往」，而引發了偌大反彈風暴，則想必，世人們定也當然在看，賴清德的革新四把火，尤其是「徹底解決」學倫問題，究竟只是「嘴砲」，還是一座務實的「火砲」？

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