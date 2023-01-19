最近台灣進入螺螄粉之亂，還跟導彈扯上關係。台灣基進開記者會，痛罵一款螺螄粉產品的包裝。包裝上寫「你是中國人，我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」。台灣基進罵的，當然是「中國人」這三個字。

藍綠立刻進入罵戰模式。藍營當然罵綠營玻璃心。沒想到，民進黨議員王世堅，也加入藍營，嗆聲：「難道一包螺螄粉比導彈可怕嗎？」其實王世堅，蠻讓人噁心。你講這種空話，好意思？請問你，你支持台獨嗎？你一邊支持台獨，一邊講一些模稜兩可的話，有意思嗎？你一邊支持這包粉，一邊反對這包粉合法進口？臉皮夠厚吧！

可是劇情立刻急轉直下。社會馬上發現，這款螺螄粉，根本不是合法進口的。因為台灣從來沒有核准，任何大陸製的粉條類，或是麵條類食品進口台灣。所以，是非法走私進口的。於是，這款螺螄粉只能立刻下架。

所以，一包螺螄粉，在政治上，出現兩個元素。原本台獨想攻擊的，是你包裝上印的宣傳，讓台獨玻璃心，很不滿。結果發現，螺螄粉根本是走私進來的。藍營就說你只因為文字，這麼怕一包螺螄粉？就因為意識形態，要去傷害老百姓的生活？綠營說，問題不是文字，而是走私。

你這螺螄粉是走私的，不用下架嗎？

其實，事情的本質，確實是意識形態，也跟意識形態無關。台灣基進，如果不是因為「中國人」這三個字，不會開記者會痛罵。而如果不是成為標靶，也沒有人會發現，這螺螄粉原來是走私的。有這麼多螺螄粉已經走私進台灣。而且，有這麼多人喜歡吃螺螄粉。這家螺螄粉，實在是太好吃了。可是，我也只能在大陸吃。

但是台灣社會，有因為事實揭露了，就平息紛爭嗎？沒有。愛恨早已經與真相無關，只跟立場有關。只要結成陣營，就形成勢力。剩下的，只有輸贏。是對手，那說什麼做什麼，都是錯。

有聲量，就是王者。所以，必須不擇手段贏，講什麼，都被鼓掌。所以，事實根本不重要。

「你是中國人，我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」。這個包裝，是它本來在大陸的包裝。文字，也帶著土味情話的親切感。

當然，也許未必人人喜歡。比方說，有人就會覺得，為什麼是「你」要變成「我」的人？這不是吃消費者豆腐嗎？為什麼不是「你是中國人，我是中國人，四捨五入一下，我就是你的人」？可是這種行銷的事情，在台灣，立刻就上升為政治事件。

螺螄粉進口到台灣，為什麼要走私？是因為台灣，壓根不允許大陸任何粉條類，甚至麵條類食品進口到台灣。不管多好吃， 產品多有特色。反正不准進口。可是台灣人愛吃，於是走私產業鏈就形成。

為什麼不管哪個黨執政，都不准進口呢？因為說，台灣只是一個2300萬人的市場。大陸產品一進來，可能台灣產業就垮了。說要保護本地產業，只能全面禁止進口。可是，為什麼台灣就願意讓韓國泡麵跟日本泡麵可以進口？為什麼不在乎它們打擊本地的業者？當然，禁止進口，除了保護本地產業，更還有其他理由，比如汙名化大陸產品。

長期以來，兩岸貿易，台灣很多產業是受到保護的。保護的方式，是直接禁止大陸產品進口台灣。但台灣產品卻可以進口大陸。這就讓台灣本地產業，可以有更大的空間，可以發展自己的特色。也可以看出，大陸跟台灣簽定的ECFA，對台灣種產業，是讓利很多的。

之前鬧出台灣鳳梨酥進口大陸，要登記申請。綠營各種罵大陸，如何歧視台灣廠商，還說要偷鳳梨酥配方。但其實大陸對本地食安管理，越來越嚴格。當然不能本地嚴，進口鬆。如果認真查看，會發現，其實台灣單方面管制大陸進口的東西，才多，才普遍。

蔡英文上台以後，種種倒行逆施，作惡多端。累積到今天，民怨已經滿溢了。所以，不管對錯，不論是非。只要罵民進黨，就掌聲歡呼雷動。這，可見一斑。

但我憂心的是，要下架民進黨容易，但台灣能有是非嗎？下架民進黨之後，台灣的路線真的會改變嗎？還是換湯不換藥呢？所以，一包螺螄粉，也得有是非。要記得，這包螺螄粉，藍綠都長期禁了它。（作者為作家）

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