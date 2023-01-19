蔡英文執政7年多，文宣造勢壯志凌雲，實際政績一敗塗地。兩岸關係兵凶戰危，民主政治大倒退，經濟上乏善可陳，產業轉型一事無成，財富分配差距擴大，政府財政更是一場浩劫。回顧虎年，台灣經濟毫無虎虎生風氣象；展望兔年，亦無鴻「兔」大展希望。

經濟數據一路慘跌

蔡政府1年來的經濟成績可說是滿江紅。首先是民眾深為失控的通貨膨脹所苦，但蔡政府搞宣傳功夫一流，即使舉世皆受創嚴重，蔡政府也宣稱通膨「在可控範圍」。實際上，去年4月台灣消費者物價指數（CPI）年增率突破中央銀行2%的警戒點，步入通膨壓力區；俄烏戰爭推高能源與糧食價格大漲。美國CPI年增率創下40年新高，一度趨近9%，台灣6月高達3.59%。蔡政府鐵齒，宣稱台灣經濟成績亮麗，其實台灣製造業採購經理人指數（PMI）去年下半年陷入緊縮，出口持續下降，11月再陡降，年減幅逾13%，外銷訂單更慘不忍賭，年減達23.45%。

台灣屬外向型經濟體，經濟成長對進出口依賴很大，而美國、歐洲、中國大陸等大型經濟體展望不佳，在全球通膨與升息雙重負面影響下，消費需求勢必進一步緊縮，對台灣出口衝擊很大，相關企業難逃訂單減少、營收下降厄運，而央行持續升息，則將加重企業經營成本負擔，經營壓力倍增。蔡政府對企業困境卻一無對策，所以今年出現供應鏈廠商連鎖性財務危機及系統性金融風險的機率大增。

台灣經濟成長乏力，所得分配卻惡性發展，最近的一些經濟數據顯示，台灣的貧富與所得差距越來越大，發展與分配不平衡的狀態日益惡化，收入底層民眾處境日益悲慘。行政院主計總處近期公布家庭所得分配，顯示所得差距擴大，實質薪資連續兩年倒退，上班族或受薪階級分配到的經濟果實是43.03%，為民國70年有統計以來的最低點，投資者、資本家分配到的營業盈餘則迭創新高。

蔡政府洋洋自得台灣平均所得超越日、韓，其實全球鮮有國家的勞工GDP分配比像台灣下降得既快又多。這必須歸咎於蔡政府的分配政策利於富人而有害勞工，所推動的稅改又偏重於降低股利所得，而富人所得高比例來自資本利得，也從減稅中獲利最大。一增一減之間，台灣所得差距倍數日益擴大，10年來屢創新高。蔡政府用調升基本工資來把台灣拉出低薪困境，但基本工資雖漲了，經常性薪資卻只微幅增加，趕不上物價上漲速度，致使不平等與不平衡加劇。

債台高築虧損擴大

面對經濟與民生困境加重，這個政府仍在塗脂抹粉，自吹自擂，竟將明明是行政失靈造成的超徵稅收粉飾為政績良好，政府財政寬鬆，結果淪為自我綁架，不得不再舉債支應全民普發現金。實際上，政府財政狀況日益艱困，舉債金額節節攀升，1年來更因舉債利息支出大幅攀升而使國庫困窘益趨深重。據財政部國債鐘資訊，迄去年底止，不包括自償性債務，中央與地方債務合計達6兆5000億餘元，尚有已編列預算而尚未發行的債務，實際數額將遠超於此。可議的是，政府對於虧損持續擴大的各項保險基金基於選票考量而繼續擺爛，但給付責任推不掉。截至去年9月底，包括勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府退休基金，合計累積虧損高達6165.7億元。

政府財政嚴重惡化的原因實與蔡政府迴避問題而貪圖選票有關。為了取悅選民，各項保險虧損不調漲費率，油電大虧而由國庫吸收，還大肆舉債搞形象工程，無休無止地以特別預算方式多方借貸又迴避監督。過去6年間，中央政府每年總預算編列的舉借債務預算合計達8600億餘元，近年更以特別預算方式編列鉅額武器採購特別預算，加總起來，中央政府所編列舉借債務預算高達2兆7000億餘元，而政府債務總數已超過25兆。

蔡政府已把台灣推入債務纏身的惡水漩渦中，真是一黨得道，債務升天；民進黨明年再不下架，台灣經濟與政府財政的危機必將發展到積重難返的地步。