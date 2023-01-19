特斯拉降價風波愈演愈烈，不到3個月連兩次降價，平均降幅12%，最高達20%，不僅惹來市場非議，也引發車主集體維權抗議。降價主因在特斯拉銷售業績下滑，但大陸新能源車廠快速崛起，比亞迪、小鵬、蔚來、理想等紛紛打響品牌、搶占市場，更是關鍵因素。

陸新能源車打響品牌

以比亞迪為例，最新年報顯示，2022年共賣出186萬輛新能源車，年成長幅度超過2倍，較特斯拉131萬輛高出55萬輛，成為新能源車全球銷售龍頭。特斯拉執行長馬斯克不諱言，大陸新能源車競爭力明顯提升，已經威脅特斯拉市場地位。大陸汽車工業協會最新數據顯示，2022年大陸新能源汽車產、銷分別達706萬輛及689萬輛，較2021年大增96.9%及93.4%，市場占有率超過1/4。除比亞迪之外，其他大陸新能源車廠生產與銷售能力，也在大幅提升中。百花爭鳴的新能源車市場，已成為拉動大陸經濟成長的重要引擎。

隨著技術研發創新、工藝設計品味的提升，大陸新能源車品牌知名度日漸打響，出口力道也隨之加大。根據統計，2022年前11個月，大陸新能源車出口達59萬輛，較2021年同期成長1倍。大陸新能源車在歐洲受到歡迎，粗估每10台新能源車中，就有1台來自大陸。

從大陸新能源車的火熱可以看出，大陸近年對高科技與戰略新興領域的積極投入，希望實現科技自主與國產化技術突破，成效正陸續顯現。新能源車整車生產、銷售及輸出倍增的成績，只是這個環節中的一小部分。在整個新能源車生產系統背後，還有更多細節與成果值得特別留意，也更能見證大陸自主技術與自製化能力的提升。

譬如，新能源車的關鍵核心動力電池，不管是在技術與生產上，大陸已經大幅領先全世界。全球新興能源市場調研機構SNE Research指出，2022年全球電動車動力電池市占率排名，以寧德時代為首的大陸製造商，有6家位居前十名，市占率達56%。而且就既有產業布局與市場發展觀之，這個趨勢短期不會改變。

如果進一步檢視研發能力，可以發現大陸新能源車廠擁有紮實的技術底子。根據大陸知名專利檢索資料庫智慧芽統計，從2021年12月至2022年11月，新能源車產業發明專利申請量達4萬1359件，較前一年同期大增32.6%，也比整體產業增速高出20%。發明專利授權量部分，趨勢相同，總量1萬5391件，比前年成長22.1%，較整體產業增速高出8個百分點。

擺脫代工低毛利包袱

若對比全球專利申請情況，截至2022年9月底止，大陸新能源車專利申請（包括發明及實用新型）占全球比重達41.2%，穩居世界第一，較排名居次的日本18.6%，高出一倍有餘。凡此種種，都可看出大陸在新能源車產業的發展，不只急起直追，更有擴大領先優勢的機會。特別是在美國龐大科技制裁壓力下，大陸新能源車產業能夠突圍而出，更是別具意義。

新能源車的中國製造模式，已徹底擺脫過去代工組裝、低毛利的包袱，往微笑曲線兩端的研發設計與品牌行銷邁進。此一轉變，不只會提升整體產業附加價值，也會拉高產業競爭力，尤其面對歐美車廠的高度競爭時。這也是為何大陸敢從今年開始，全面取消新能源汽車補貼，加速從政策引導改為市場驅動的主因。產業核心競爭力既已形成，就無需抱著政府奶水不放。

這也凸顯大陸想從製造大國走向製造強國，有其底氣所在，新能源車產業就是一個縮影。不過，儘管如此，還是必須提醒，科技日新月異，各國也紛紛加大力道投入新能源車發展，大陸想要維持既有領先優勢，還是得好好思考如何站穩當前風口，甚至再往上一層，持續提升大陸新能源車的核心競爭力。這不只是單一產業的發展而已，也攸關大陸整體科技創新的未來。